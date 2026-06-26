La Justicia de Buenos Aires tuvo un controversial fallo en el que condenó a 10 años de prisión al hombre que en noviembre de 2024 intentó cometer el femicidio de su ex pareja en el trabajo debido a que se valoró su “arrepentimiento”.
El video que derivó en la condena a 10 años de prisión para un femicida que apuñaló 37 veces a su expareja
El atacante abordó a su expareja en una pizzería donde trabajaba y la apuñaló en reiteradas ocasiones, aunque no logró consumar el femicidio
El 18 de noviembre de 2024 Adriana Barrionuevo trabajaba como todos los días en una pizzería de cadena en el barrio porteño de Núñez. Aquella noche parecía ser como las de siempre, pero su ex pareja, Sergio Raúl Sarria, tenía otros planes.
La cámara de seguridad del comercio registró el momento en el que el femicida se acercó a la víctima, intentó entablar una conversación con ella, pero al negarse, comenzó el infierno. El sujeto la apuñaló en varias oportunidades en el rostro hasta tirarla contra el piso. Se constataron 37 lesiones con arma blanca.
La detención y condena por el intento de femicidio
Mientras eso ocurría, los compañeros de trabajo de la mujer apuñalada le revolearon objetos para intentar que termine la agresión. Solo lo pudieron frenar segundos después cuando uno de los empleados tomó un palo de hierro y lo amedrentó.
Luego del hecho, el hombre de 41 años comenzó a deambular por el local con total tranquilidad. En ese instante llegó la Policía de Buenos Aires, y el agresor mencionó: “Mi hija no me quiere, me voy a matar”, gritó antes de clavarse la cuchilla en el cuello en dos oportunidades.
A casi dos años del hecho, el caso tuvo respuestas insólitas por parte de la Justicia. Los jueces Gustavo Javier Alterini, Gabriel Eduardo Vega y Alejandro Noceti Achával condenaron a Sergio Sarria a la pena de 10 años de prisión por la tentativa de femicidio, con los agravantes de ensañamiento y en contexto de violencia de género.
En el fallo se remarca que se constataron las lesiones de gravedad que sufrió la víctima, pero también contempla el arrepentimiento por parte del acusado durante el desarrollo del juicio en Buenos Aires.
“No pueden dejar de destacar que Sergio Sarria durante la audiencia se mostró muy conmovido por lo ocurrido; tanto es así que no sólo ofreció sus sinceras disculpas a la víctima del intento de femicidio sino también a su propia hija por haberle causado un daño a su madre y haber destruido lo poco que subsistía de aquella familia que supieron conformar", indica el escrito.