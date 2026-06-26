El video que derivó en la condena a 10 años de prisión para un femicida que apuñaló 37 veces a su expareja

El hombre condenado por la tentativa de femicidio.

La detención y condena por el intento de femicidio

Mientras eso ocurría, los compañeros de trabajo de la mujer apuñalada le revolearon objetos para intentar que termine la agresión. Solo lo pudieron frenar segundos después cuando uno de los empleados tomó un palo de hierro y lo amedrentó.

Luego del hecho, el hombre de 41 años comenzó a deambular por el local con total tranquilidad. En ese instante llegó la Policía de Buenos Aires, y el agresor mencionó: “Mi hija no me quiere, me voy a matar”, gritó antes de clavarse la cuchilla en el cuello en dos oportunidades.

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Sergio Sarria, actor y comediante de stand-up de 42 años, apuñaló 37 veces a su expareja Adriana Barrionuevo, de 47 años, dentro de una pizzería en Buenos Aires.



Barrionuevo sobrevivió al ataque y posteriormente el agresor fue condenado a 10 años… pic.twitter.com/ccXfCEb0kt — #EuroHispano (@JPOMBOPAK) June 24, 2026

A casi dos años del hecho, el caso tuvo respuestas insólitas por parte de la Justicia. Los jueces Gustavo Javier Alterini, Gabriel Eduardo Vega y Alejandro Noceti Achával condenaron a Sergio Sarria a la pena de 10 años de prisión por la tentativa de femicidio, con los agravantes de ensañamiento y en contexto de violencia de género.

En el fallo se remarca que se constataron las lesiones de gravedad que sufrió la víctima, pero también contempla el arrepentimiento por parte del acusado durante el desarrollo del juicio en Buenos Aires.

“No pueden dejar de destacar que Sergio Sarria durante la audiencia se mostró muy conmovido por lo ocurrido; tanto es así que no sólo ofreció sus sinceras disculpas a la víctima del intento de femicidio sino también a su propia hija por haberle causado un daño a su madre y haber destruido lo poco que subsistía de aquella familia que supieron conformar", indica el escrito.