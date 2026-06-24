El joven que empujó a otro y provocó que lo atropellen durante una pelea a la salida de un boliche en Mar del Plata fue liberado, pero ahora afronta una acusación más grave. Pese a que la víctima de la agresión solo sufrió heridas leves, ahora para la Justicia se trató de un homicidio en grado de tentativa.
Liberaron al joven que empujó a otro en una pelea tras el boliche y fue atropellado por un auto
Pese a recuperar su libertad, ahora enfrenta una acusación más grave tras la pelea que se viralizó y conmocionó a todo Mar del Plata
Matías Fay, quien se encontraba detenido desde hacía dos semanas, fue liberado este martes tras el dictamen del Juzgado de Garantías 5 que otorgó la eximición de prisión, aunque deberá cumplir diversas medidas establecidas para evitar volver a la cárcel.
El juez Gabriel Bombini le comunicó al joven que debe mantener el domicilio aportado y no podrá ausentarse de la vivienda por más de 24 horas. A su vez, debe comparecer cada vez que sea llamado por alguna autoridad judicial y también de forma semanal todos los miércoles o el siguiente hábil ante el Juzgado.
Giro en la investigación por la pelea en Mar del Plata
Pese a la supuesta buena noticia que recibió en las últimas horas, la acusación contra Matías Fay es cada vez más complicada debido a que días atrás el fiscal Paulo Cubas la recalificó como homicidio en grado de tentativa.
La pelea ocurrió a comienzos de junio cuando Valentín Lastra fue atropellado por un auto luego de ser empujado por Matías Fay durante una riña en la que participaban varias personas en plena vía pública, hecho que quedó grabado por testigos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
La pelea ocurrió en la zona de Playa Grande, en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo, donde se produjo una confrontación que, según las primeras informaciones, se habría originado a partir de un conflicto entre conductores.
En el video se observa que en medio de la discusión uno de los involucrados empujó al joven, quien perdió el equilibrio y cayó hacia atrás justo cuando circulaba por el lugar un auto. Como consecuencia del choque, el cuerpo golpeó violentamente contra el parabrisas antes de caer sobre el asfalto. Se determinó que Valentín Lastra solo sufrió heridas leves, pero para la Justicia no se trató solo de un hecho con suerte, si no que existió una tentativa de homicidio en medio de la pelea.