Liberaron al joven que empujó a otro en una pelea tras el boliche y fue atropellado por un auto

Giro en la investigación por la pelea en Mar del Plata

Pese a la supuesta buena noticia que recibió en las últimas horas, la acusación contra Matías Fay es cada vez más complicada debido a que días atrás el fiscal Paulo Cubas la recalificó como homicidio en grado de tentativa.

La pelea ocurrió a comienzos de junio cuando Valentín Lastra fue atropellado por un auto luego de ser empujado por Matías Fay durante una riña en la que participaban varias personas en plena vía pública, hecho que quedó grabado por testigos y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La pelea ocurrió en la zona de Playa Grande, en la intersección de Primera Junta y Victoria Ocampo, donde se produjo una confrontación que, según las primeras informaciones, se habría originado a partir de un conflicto entre conductores.

En el video se observa que en medio de la discusión uno de los involucrados empujó al joven, quien perdió el equilibrio y cayó hacia atrás justo cuando circulaba por el lugar un auto. Como consecuencia del choque, el cuerpo golpeó violentamente contra el parabrisas antes de caer sobre el asfalto. Se determinó que Valentín Lastra solo sufrió heridas leves, pero para la Justicia no se trató solo de un hecho con suerte, si no que existió una tentativa de homicidio en medio de la pelea.