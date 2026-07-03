El SUTE pidió un protocolo para anticipar la suspensión de clases por alertas climáticas

El SUTE reclamó un protocolo para anticipar la suspensión de clases ante fenómenos climáticos y no avisar cuando los trabajadores y estudiantes ya salieron de sus casas. Imagen ilustrativa.

El SUTE busca una ley para fijar protocolos ante alertas

El secretario general del sindicato adelantó que durante el receso invernal el SUTE presentará en la Legislatura un proyecto para protocolizar el procedimiento que se aplica frente a contingencias climáticas.

Según explicó, actualmente la DGE consulta distintos organismos técnicos, entre ellos Defensa Civil, Contingencias Climáticas, Vialidad y Transporte, antes de resolver si corresponde suspender las clases. Sin embargo, sostuvo que el problema no está en esas consultas sino en el momento en que se comunica la decisión.

Gustavo Correa señaló que, cuando existen alertas meteorológicas conocidas con varios días de anticipación, las definiciones deberían informarse la noche anterior para el turno mañana y con mayor margen para el turno tarde.

Como ejemplo, mencionó que la comunicación realizada alrededor de las 21 para la suspensión de actividades del día siguiente permitió que familias y trabajadores pudieran organizarse con tiempo.

El SUTE presentará el proyecto a la Legislatura. Imagen ilustrativa.

El dirigente también hizo referencia a situaciones registradas durante la semana en algunas escuelas donde, además de las bajas temperaturas, hubo inconvenientes con el suministro de gas. En esos casos, afirmó que el gremio consideró que no estaban dadas las condiciones para garantizar el funcionamiento normal de los establecimientos.

El titular del SUTE sostuvo además que las decisiones vinculadas al funcionamiento del sistema educativo impactan sobre cientos de miles de estudiantes, docentes y familias, por lo que consideró necesario establecer procedimientos y horarios de comunicación que permitan ordenar el traslado, el transporte y la organización cotidiana de toda la comunidad educativa.