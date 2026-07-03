Por segundo año consecutivo, Tunuyán llevó comida caliente a barrios populares ante la ola polar

En total, se prepararon cerca de 1.850 raciones de guiso de lentejas. Las verduras fueron donadas por el productor Marcelo Sabina, mientras que la Municipalidad realizó la compra de las lentejas y la carne para sumar proteínas al plato.

La asistencia se realizó de manera articulada entre el municipio y el Ejército Argentino, que puso a disposición cocinas de campaña y camiones para llegar a cada barrio.

A las 18 horas, las ollas ya estaban listas en cada una de las cocinas de campaña. Luego, seis camiones fueron distribuidos de manera simultánea hacia distintos sectores del departamento y llegaron a los barrios alrededor de las 19.30. Allí, vecinos y vecinas se acercaron con sus recipientes para recibir una porción caliente en una de las noches más frías de la semana.

Esta acción tiene como antecedente la cruzada solidaria realizada durante el invierno pasado, cuando la Municipalidad de Tunuyán, con el apoyo del Ejército Argentino, Cáritas y vecinos, distribuyó un plato de comida caliente a sectores más vulnerables del departamento. Este año, ante un nuevo pronóstico de temperaturas extremas, el municipio volvió a articular el operativo para acompañar a las familias.

Acciones de la Municipalidad de Tunuyán frente al frío extremo

El intendente Emir Andraos destacó la continuidad de esta iniciativa y remarcó la importancia de estar presentes en momentos complejos. “Cuando tenemos el pronóstico de temperaturas muy bajas, decidimos acompañar a la comunidad, sobre todo en estos barrios más postergados, donde viene bien un mimo y un plato de comida caliente”, expresó.

Además, puso en valor el trabajo conjunto con el Ejército Argentino. “El año pasado hicimos dos operativos similares. Este año decidimos replicarla. Me comuniqué con los tenientes, que siempre están muy predispuestos, con quienes articulamos y trabajamos todo el año”, dijo.

En ese sentido, Andraos agregó: “Estamos en seis lugares distintos, con las cocinas y toda la infraestructura del Ejército a disposición, junto a todo el equipo municipal, para entregar estas casi 1.850 raciones que hemos preparado”.

El jefe comunal también hizo referencia al contexto climático que atraviesa el departamento. “Ayer y hoy han sido días de temperaturas muy bajas. Como siempre, tratamos de acompañar y estar cerca, no solamente con los servicios diarios y diferentes asistencias, sino también con este tipo de acciones que acercan un alimento consistente, con muchas calorías”, sostuvo.