Tunuyán ofrece teatro infantil en vacaciones de invierno con funciones accesibles y inclusivas

Tunuyán vuelve a apostar por el teatro durante las vacaciones de invierno con una producción infantil realizada íntegramente por la Municipalidad de Tunuyán. La obra se presentará del 6 al 18 de julio y ofrece funciones accesibles, inclusivas y pensadas para que familias del Valle de Uco y de toda Mendoza disfruten una experiencia cultural cercana y de calidad.
Por qué el teatro de Tunuyán importa en vacaciones de invierno
Durante diez años, Tunuyán ha sostenido una política cultural que acerca el teatro a las infancias y a las familias en cada receso invernal. La propuesta, creada por la Dirección de Cultura, entiende al arte como un derecho y como un espacio de bienestar comunitario.
Emir Andraos anticipó en conferencia de prensa que su equipo ya ultima detalles para presentar un clásico infantil adaptado al teatro. La nueva producción infantil llegará al Auditorio Municipal del 6 al 18 de julio, con funciones a las 15 y 18 horas. La continuidad de esta iniciativa permitió fortalecer el desarrollo artístico local, impulsar la formación de jóvenes actores y actrices y consolidar una cartelera infantil de calidad para Tunuyán y el Valle de Uco.
La obra representa una alternativa accesible para las vacaciones de invierno. Sostener estas producciones garantiza el acceso al arte, genera espacios de participación y ofrece a las familias una experiencia teatral cuidada y cercana. También impulsa el crecimiento cultural del departamento y amplía las oportunidades para la comunidad artística local.
Horarios, valores y funciones especiales
Las entradas costarán $4.000 para tunuyaninos y $6.000 para el resto del público. Pagan entrada niños y niñas desde los 3 años.
- Funciones: 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 18 de julio, a las 15 y 18 h.
- Función adicional: martes 7 de julio a las 18 h.
- Función distendida: domingo 12 de julio a las 16 h, adaptada para personas neurodivergentes. Ese mismo día habrá una función general a las 19 h.
La boletería del Auditorio Municipal atenderá desde el jueves 2 de julio de 10 a 13 y de 18 a 21 h. Desde el lunes 6 de julio, el horario será de 10 a 13 y de 14 a 19 h.
Tunuyán reafirma su compromiso con una cultura cercana y accesible, ofreciendo a las familias una propuesta teatral que acompaña las vacaciones de invierno con calidad, inclusión y una década de trabajo sostenido. El teatro vuelve a ser un punto de encuentro para el Valle de Uco.