Tunuyán ofrece teatro infantil en vacaciones de invierno con funciones accesibles y inclusivas

La obra representa una alternativa accesible para las vacaciones de invierno. Sostener estas producciones garantiza el acceso al arte, genera espacios de participación y ofrece a las familias una experiencia teatral cuidada y cercana. También impulsa el crecimiento cultural del departamento y amplía las oportunidades para la comunidad artística local.

Horarios, valores y funciones especiales

Las entradas costarán $4.000 para tunuyaninos y $6.000 para el resto del público. Pagan entrada niños y niñas desde los 3 años.

Funciones: 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 18 de julio, a las 15 y 18 h.

6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 18 de julio, a las 15 y 18 h. Función adicional: martes 7 de julio a las 18 h.

martes 7 de julio a las 18 h. Función distendida: domingo 12 de julio a las 16 h, adaptada para personas neurodivergentes. Ese mismo día habrá una función general a las 19 h.

La boletería del Auditorio Municipal atenderá desde el jueves 2 de julio de 10 a 13 y de 18 a 21 h. Desde el lunes 6 de julio, el horario será de 10 a 13 y de 14 a 19 h.

Tunuyán reafirma su compromiso con una cultura cercana y accesible, ofreciendo a las familias una propuesta teatral que acompaña las vacaciones de invierno con calidad, inclusión y una década de trabajo sostenido. El teatro vuelve a ser un punto de encuentro para el Valle de Uco.