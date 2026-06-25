Un hombre fue baleado en el rostro durante una pelea por una deuda en Tunuyán

La Policía detuvo al presunto autor del ataque. Se trata de un comerciante de Tunuyán. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, en medio del enfrentamiento el dueño del comercio habría utilizado un arma de fabricación casera y efectuado un disparo que impactó en el rostro de la víctima.

Tras la agresión, el hombre fue trasladado en forma particular, a bordo de su propia camioneta, hasta el Hospital Scaravelli. Allí recibió las primeras atenciones médicas y, debido a la complejidad de la lesión, fue derivado al hospital Lagomaggiore.

El parte policial indicó que el hombre quedó internado fuera de peligro.

Detuvieron al presunto autor del disparo en Tunuyán

Horas después del ataque, efectivos policiales lograron detener a un hombre señalado como el presunto autor del disparo.

Durante la mañana siguiente también se realizaron allanamientos vinculados con la investigación para reunir más pruebas sobre el episodio y determinar con precisión cómo se produjo la agresión.

Allanamientos para detener al presunto autor de los ataques a tiros. Imagen ilustrativa.

En el procedimiento trabajó personal de Policía Científica, efectivos de Investigaciones y de Cuerpos Especiales, bajo las directivas de la Fiscalía.

Investigan las circunstancias de la pelea

La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que el conflicto se originó por un reclamo relacionado con una deuda económica.

No obstante, la Fiscalía continúa recabando pruebas y tomando declaraciones para establecer la mecánica del hecho y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en la violenta pelea ocurrida en Tunuyán.