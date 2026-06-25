Un hombre de 57 años fue baleado en el rostro durante una violenta discusión ocurrida en un comercio de Tunuyán. La víctima fue asistida en el Hospital Scaravelli y luego derivada al hospital Lagomaggiore, mientras que el presunto autor del ataque fue detenido horas más tarde.
Un hombre fue baleado en el rostro durante una pelea por una deuda en Tunuyán
La víctima, de 57 años, recibió un disparo con un arma de fabricación casera durante una riña en un comercio. El presunto agresor fue detenido horas después
El hecho ocurrió cerca de las 22.15 del miércoles en un local ubicado en la zona de Puente Río, sobre el kilómetro 83 de la Ruta Nacional 40.
Según las primeras averiguaciones de la Policía la víctima llegó hasta el comercio para reclamar el pago de una presunta deuda económica. En ese contexto se produjo una discusión con el propietario del lugar que fue escalando hasta transformarse en una pelea.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, en medio del enfrentamiento el dueño del comercio habría utilizado un arma de fabricación casera y efectuado un disparo que impactó en el rostro de la víctima.
Tras la agresión, el hombre fue trasladado en forma particular, a bordo de su propia camioneta, hasta el Hospital Scaravelli. Allí recibió las primeras atenciones médicas y, debido a la complejidad de la lesión, fue derivado al hospital Lagomaggiore.
El parte policial indicó que el hombre quedó internado fuera de peligro.
Detuvieron al presunto autor del disparo en Tunuyán
Horas después del ataque, efectivos policiales lograron detener a un hombre señalado como el presunto autor del disparo.
Durante la mañana siguiente también se realizaron allanamientos vinculados con la investigación para reunir más pruebas sobre el episodio y determinar con precisión cómo se produjo la agresión.
En el procedimiento trabajó personal de Policía Científica, efectivos de Investigaciones y de Cuerpos Especiales, bajo las directivas de la Fiscalía.
Investigan las circunstancias de la pelea
La principal hipótesis que manejan los investigadores indica que el conflicto se originó por un reclamo relacionado con una deuda económica.
No obstante, la Fiscalía continúa recabando pruebas y tomando declaraciones para establecer la mecánica del hecho y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en la violenta pelea ocurrida en Tunuyán.