La ansiedad antes del pitazo inicial, los nervios durante los 90 minutos y la euforia o la frustración tras el resultado no solo se sienten en la cabeza. También impactan en el corazón. Y es bueno saberlo antes de cada partido que nuestra querida Selección Argentina afrontará en los mano a mano decisivos del Mundial 2026.
Ver a Argentina en el Mundial pone en jaque al corazón: los 10 consejos de un cardiólogo para reducir riesgos
Con Argentina protagonista del Mundial, un especialista explicó por qué el estrés de un partido es diferente al del ejercicio y dio consejos
En ese contexto, según el cardiólogo Martín Lombardero (M.N. 79.096), miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y autor del libro El corazón es consciente, mirar un partido de la Selección en un Mundial activa el sistema cardiovascular de una forma muy distinta a la del ejercicio físico o a la de un peligro real.
El especialista explicó que existen tres tipos de estrés: el provocado por una amenaza concreta, el asociado a la actividad física y el que experimenta un hincha durante un encuentro decisivo. Los tres elevan la frecuencia cardíaca, la presión arterial, liberan adrenalina y cortisol y aumentan los niveles de azúcar en sangre, aunque cada uno lo hace con mecanismos diferentes.
"Ver un Mundial estresa al corazón de forma distinta", resumió Lombardero. Mientras el estrés por un peligro real prepara al organismo para luchar o escapar y el ejercicio activa procesos beneficiosos como la vasodilatación, el del hincha genera una respuesta para la que el cuerpo no fue diseñado: permanece inmóvil mientras el cerebro interpreta el partido como una amenaza.
Mundial y salud: por qué un partido decisivo puede afectar al corazón
Durante un encuentro clave, las emociones cambian de un momento a otro. El miedo, la esperanza, la rabia, la euforia, la frustración y el alivio aparecen en cuestión de minutos. Esa montaña rusa emocional hace que la presión arterial y la taquicardia puedan mantenerse elevadas durante varias horas después del partido.
"El cuerpo se prepara para correr o huir, pero permanece sentado en el sillón", explicó Lombardero.
El especialista recordó, también, que un estudio realizado durante una Eurocopa detectó que pacientes con enfermedades cardíacas mantuvieron la presión arterial elevada incluso horas después del encuentro. Por ese motivo, recomendó evitar realizar ejercicio físico intenso inmediatamente después de un partido decisivo.
Respecto del riesgo cardiovascular, Lombardero señaló que el mayor peligro sigue siendo el estrés provocado por una amenaza real en personas con enfermedad coronaria. En el otro extremo se ubica el ejercicio, que reduce entre 7 y 8 veces las posibilidades de muerte súbita y 50 veces el riesgo de infarto.
En cuanto al estrés del fútbol, recordó que durante el Mundial de Alemania 2006 se registró una incidencia de eventos cardiovasculares agudos 2,6 veces mayor que en períodos sin Copa del Mundo, especialmente en hombres con antecedentes cardíacos.
Sin embargo, destacó un aspecto positivo: compartir los partidos con familiares o amigos favorece la liberación de oxitocina, fortalece los vínculos sociales y ayuda a amortiguar, al menos en parte, la respuesta del organismo frente al estrés, según el informe de NA.
Diez recomendaciones para cuidar el corazón durante el Mundial
- Posponer el ejercicio intenso varias horas después del partido o para el día siguiente.
- Recordar que el cuerpo tarda horas en relajarse tras el estrés del partido.
- Caminar unas horas antes del partido.
- Hacer una caminata relajada después del partido.
- Comer liviano antes del partido y evitar la picada, por su exceso de sodio.
- No olvidar la medicación habitual.
- Evitar el alcohol antes y después del partido.
- No fumar, especialmente ese día.
- Practicar respiración consciente antes y después del partido.
- Disfrutar en familia, sin dejar que la pasión fanática gobierne las emociones hasta un límite peligroso.