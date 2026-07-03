Ver a Argentina en el Mundial pone en jaque al corazón: los 10 consejos de un cardiólogo para reducir riesgos

"Ver un Mundial estresa al corazón de forma distinta", resumió Lombardero. Mientras el estrés por un peligro real prepara al organismo para luchar o escapar y el ejercicio activa procesos beneficiosos como la vasodilatación, el del hincha genera una respuesta para la que el cuerpo no fue diseñado: permanece inmóvil mientras el cerebro interpreta el partido como una amenaza.

Mundial y salud: por qué un partido decisivo puede afectar al corazón

Durante un encuentro clave, las emociones cambian de un momento a otro. El miedo, la esperanza, la rabia, la euforia, la frustración y el alivio aparecen en cuestión de minutos. Esa montaña rusa emocional hace que la presión arterial y la taquicardia puedan mantenerse elevadas durante varias horas después del partido.

El corazón es celeste y blanco, pero ojo con las emociones desbordadas en los partidos del Mundial. Imagen ilustrativa.

"El cuerpo se prepara para correr o huir, pero permanece sentado en el sillón", explicó Lombardero.

El especialista recordó, también, que un estudio realizado durante una Eurocopa detectó que pacientes con enfermedades cardíacas mantuvieron la presión arterial elevada incluso horas después del encuentro. Por ese motivo, recomendó evitar realizar ejercicio físico intenso inmediatamente después de un partido decisivo.

Respecto del riesgo cardiovascular, Lombardero señaló que el mayor peligro sigue siendo el estrés provocado por una amenaza real en personas con enfermedad coronaria. En el otro extremo se ubica el ejercicio, que reduce entre 7 y 8 veces las posibilidades de muerte súbita y 50 veces el riesgo de infarto.

En cuanto al estrés del fútbol, recordó que durante el Mundial de Alemania 2006 se registró una incidencia de eventos cardiovasculares agudos 2,6 veces mayor que en períodos sin Copa del Mundo, especialmente en hombres con antecedentes cardíacos.

Cuidar el corazón es súper importante, también durante un partido de fútbol decisivo. Imagen ilustrativa.

Sin embargo, destacó un aspecto positivo: compartir los partidos con familiares o amigos favorece la liberación de oxitocina, fortalece los vínculos sociales y ayuda a amortiguar, al menos en parte, la respuesta del organismo frente al estrés, según el informe de NA.

Diez recomendaciones para cuidar el corazón durante el Mundial