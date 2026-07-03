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En la previa contra Cabo Verde

Así le fue a la Selección argentina frente a los equipos africanos en mundiales

La Selección argentina supera ampliamente en las estadísticas a los combinados de África, pero también sufrió una de las caídas más recordadas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina cayó contra Camerún en Italia 90.

La Selección argentina cayó contra Camerún en Italia 90.

La Selección argentina se enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final en un duelo sin precedentes. Por eso, a continuación te contamos cómo le ha ido al combinado nacional frente a selecciones africanas, en una estadística ampliamente desnivelada.

En la previa del trascendental partido la Albiceleste ha disputado 8 partidos en los mundiales ante selecciones de África, con 7 triunfos y 1 derrota.

La Selecci&oacute;n argentina va contra Cabo Verde.

La Selección argentina va contra Cabo Verde.

Así le fue a la Selección argentina frente a los equipos africanos en mundiales

El registro de la Selección argentina frente a combinados de África en la Copa del Mundo se inauguró con uno de los impactos más memorables en la historia Albiceleste.

En el compromiso que dio inicio a Italia 1990, celebrado en el estadio San Siro de Milán, el conjunto nacional sufrió una inesperada derrota por 0-1 ante Camerún. Aquel combinado albiceleste, que llegaba como el campeón defensor bajo el liderazgo de Diego Armando Maradona, se vio sorprendido por una anotación de François Omam-Biyik, sentenciando un resultado que todavía es catalogado como una de las mayores sorpresas ecuménicas.

La Selecci&oacute;n argentina cay&oacute; contra Camer&uacute;n en el inicio de Italia 90.

La Selección argentina cayó contra Camerún en el inicio de Italia 90.

El oponente más recurrente en el historial ha sido Nigeria, escuadra a la que se enfrentó en cinco oportunidades en el marco de los Mundiales, obteniendo la victoria en cada una de ellas.

  • Estados Unidos 1994: 2 a 1 con doblete de Paul Caniggia en la última presentación de Maradona en una Copa del Mundo.
  • Corea - Japón 2002: 1 a 0 con gol de Gabriel Batistuta.
El gol de Gabriel Batistuta frente a Nigeria en el triunfo 1 a 0.

El gol de Gabriel Batistuta frente a Nigeria en el triunfo 1 a 0.

  • Sudáfrica 2010: 1 a 0 con el grito de Gabriel Heinze.
  • Brasil 2014: 3 a 2 con un doblete de Lionel Messi y uno de Marcos Rojo.
  • Rusia 2018: 2 a 1 con goles de Messi y Rojo.

Más allá de los duelos ante Camerún y Nigeria, la Albiceleste también midió fuerzas con Costa de Marfil durante la jornada inicial de Alemania 2006. Aquel exigente estreno se saldó con un triunfo por 2-1 con aportes goleadores de Hernán Crespo y Javier Saviola, logrando contrarrestar a un duro seleccionado africano que tenía a Didier Drogba como su máxima figura.

Hern&aacute;n Crespo grit&oacute; en el triunfo de la Selecci&oacute;n argentina frente a Costa de Marfil.

Hernán Crespo gritó en el triunfo de la Selección argentina frente a Costa de Marfil.

Por último, el antecedente más inmediato frente a un conjunto de dicha confederación se registró en esta misma edición del Mundial 2026.

En tierras norteamericanas, la Scaloneta superó con total autoridad a Argelia por 3-0 en la ciudad de Kansas City, un partido que quedó marcado por la actuación de Lionel Messi, encargado de firmar un triplete.

Messi firm&oacute; un triplete para la Selecci&oacute;n argentina contra Argelia.

Messi firmó un triplete para la Selección argentina contra Argelia.

Con este panorama, el combinado nacional afrontará el compromiso frente a Cabo Verde respaldado por una contundente hegemonía estadística ante los representantes de la confederación africana en la cita máxima.

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