Así le fue a la Selección argentina frente a los equipos africanos en mundiales

En el compromiso que dio inicio a Italia 1990, celebrado en el estadio San Siro de Milán, el conjunto nacional sufrió una inesperada derrota por 0-1 ante Camerún. Aquel combinado albiceleste, que llegaba como el campeón defensor bajo el liderazgo de Diego Armando Maradona, se vio sorprendido por una anotación de François Omam-Biyik, sentenciando un resultado que todavía es catalogado como una de las mayores sorpresas ecuménicas.

La Selección argentina cayó contra Camerún en el inicio de Italia 90.

El oponente más recurrente en el historial ha sido Nigeria, escuadra a la que se enfrentó en cinco oportunidades en el marco de los Mundiales, obteniendo la victoria en cada una de ellas.

Estados Unidos 1994: 2 a 1 con doblete de Paul Caniggia en la última presentación de Maradona en una Copa del Mundo .

. Corea - Japón 2002: 1 a 0 con gol de Gabriel Batistuta.

El gol de Gabriel Batistuta frente a Nigeria en el triunfo 1 a 0.

Sudáfrica 2010: 1 a 0 con el grito de Gabriel Heinze.

Brasil 2014: 3 a 2 con un doblete de Lionel Messi y uno de Marcos Rojo.

Rusia 2018: 2 a 1 con goles de Messi y Rojo.

Más allá de los duelos ante Camerún y Nigeria, la Albiceleste también midió fuerzas con Costa de Marfil durante la jornada inicial de Alemania 2006. Aquel exigente estreno se saldó con un triunfo por 2-1 con aportes goleadores de Hernán Crespo y Javier Saviola, logrando contrarrestar a un duro seleccionado africano que tenía a Didier Drogba como su máxima figura.

Hernán Crespo gritó en el triunfo de la Selección argentina frente a Costa de Marfil.

Por último, el antecedente más inmediato frente a un conjunto de dicha confederación se registró en esta misma edición del Mundial 2026.

En tierras norteamericanas, la Scaloneta superó con total autoridad a Argelia por 3-0 en la ciudad de Kansas City, un partido que quedó marcado por la actuación de Lionel Messi, encargado de firmar un triplete.

Messi firmó un triplete para la Selección argentina contra Argelia.

Con este panorama, el combinado nacional afrontará el compromiso frente a Cabo Verde respaldado por una contundente hegemonía estadística ante los representantes de la confederación africana en la cita máxima.