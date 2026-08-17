Los 28 lugares de Mendoza que se pueden conocer con un pasaporte exclusivo

Cada visita se puede registrar con un sello. Algunos sitios tienen sellado directo, es decir, se realiza en el propio lugar. En otros casos es indirecto: el visitante debe sacarse una selfie en el sitio y presentarla en el punto de sellado indicado para obtener la estampilla correspondiente.

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano cuesta $4.500, y se puede comprar a través de la página web.

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano.

Una vez realizada la compra, el visitante recibe un comprobante que debe presentar en los puntos de retiro asignados para obtener el pasaporte físico.

Los 28 sitios sanmartinianos que se pueden visitar en Mendoza

Mendoza es la jurisdicción que concentra la mayor cantidad de sitios del Pasaporte Nacional Sanmartiniano, con 28 lugares distribuidos por distintos departamentos.

El recorrido permite pasar por espacios vinculados con la preparación del Ejército de los Andes, el gobierno de San Martín en Cuyo, su regreso a Mendoza y los caminos utilizados durante la campaña libertadora.

Ciudad de Mendoza

1. Museo del Área Fundacional

Está en el lugar donde se encontraba la antigua Plaza Mayor y el Cabildo de Mendoza. El espacio permite conocer el núcleo de la ciudad colonial en tiempos de San Martín.

Área Fundacional. Foto: UNO / Axel Lloret

2. Museo Casa de San Martín

El solar corresponde al lugar que la memoria histórica atribuye a la casa que el Cabildo alquiló a San Martín entre 1814 y 1817, cuando fue gobernador intendente de Cuyo.

3. Plaza Sarmiento

Era la antigua Plaza Nueva. Allí las milicias mendocinas realizaban ejercicios militares durante los años de preparación del Ejército de los Andes.

4. Convento de Santo Domingo en Soriano

En 1815, los frailes cedieron parte del convento para alojar a los escuadrones 3° y 4° de Granaderos a Caballo y realizaron aportes para la campaña.

Convento de Santo Domingo en Soriano.

5. Basílica de San Francisco

Conserva la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo, que San Martín declaró patrona y generala del Ejército de los Andes en 1817. También guarda una carta del Libertador y los restos de familiares directos.

6. Memorial de la Bandera del Ejército de los Andes

En el Centro Cívico se conserva la bandera del Ejército de los Andes, símbolo de la Gesta Libertadora, junto con dos banderas realistas capturadas durante las campañas de independencia.

7. Archivo General de la Provincia

Guarda bandos y disposiciones dictados por San Martín durante su gestión como gobernador intendente de Cuyo y durante la preparación del Ejército de los Andes.

8. Museo del Pasado Cuyano

Cuenta con una sala dedicada a San Martín y a la Campaña Libertadora. El museo es administrado por la Junta de Estudios Históricos de Mendoza.

9. Museo Histórico General San Martín

Está vinculado con la Alameda, paseo que San Martín extendió y embelleció durante su gobierno. El Libertador solía concurrir allí junto con su esposa.

Junín

10. Posta del Retamo

Fue un punto de descanso y aprovisionamiento para quienes viajaban entre Buenos Aires y Mendoza. San Martín pasó por allí en 1814 rumbo a Mendoza para asumir la gobernación de Cuyo.

11. Hacienda del Libertador

En 1818 San Martín compró tierras en esta zona con el proyecto de instalar un molino harinero para abastecer a la población de la villa que se estaba formando.

Maipú

12. Posta de Rodeo del Medio

Era un paso obligado para los viajeros que se desplazaban entre Buenos Aires y Mendoza. Allí podían cambiar los caballos y los pasajeros pasar la noche.

13. Casa de las Bóvedas

Fue la estancia de Pedro Molina, colaborador de San Martín en la formación del Ejército de los Andes. En enero de 1817 allí se realizó una recepción para despedir al Libertador y a los oficiales que partían hacia Chile.

Godoy Cruz

14. Sepulcro de Tomás Godoy Cruz

Godoy Cruz fue uno de los principales aliados políticos de San Martín en Mendoza y un hombre clave en la defensa de sus ideas en el Congreso de Tucumán.

15. Propiedad del Tropero Sosa

Pedro Sosa tenía una tropa de carros y colaboró con San Martín transportando desde Buenos Aires armas, municiones y otros elementos necesarios para el Ejército de los Andes, sin cobrar recompensa.

San Carlos

16. Fuerte de San Carlos

Allí San Martín se reunió con caciques del Sur para analizar los pasos cordilleranos hacia Chile y buscar su colaboración para la campaña libertadora.

Las Heras

17. Campo Histórico El Plumerillo

Fue el principal campo de instrucción del Ejército de los Andes. Allí San Martín y sus tropas se prepararon para la campaña libertadora.

Campos histórico El Plumerillo.

18. Capilla Histórica El Plumerillo

Antigua capilla de la familia Segura, ubicada junto al campo de instrucción. Según los relatos locales, San Martín rezó allí durante la formación del Ejército de los Andes.

19. Estancia Canota

Una de las columnas del Ejército de los Andes descansó en esta estancia después de atravesar la zona durante la marcha hacia la cordillera.

20. Bóvedas de Uspallata

Construidas originalmente para el tratamiento de minerales, fueron utilizadas como lugar de aprovisionamiento durante los preparativos de la campaña libertadora.

21. Puente de Picheuta

En sus cercanías ocurrió, en enero de 1817, el combate de Picheuta, cuando tropas realistas emboscaron a soldados del Ejército de los Andes.

22. Combate de Potrerillos

El enfrentamiento ocurrió el 25 de enero de 1817, cuando las fuerzas de Las Heras persiguieron a los españoles después del ataque de Picheuta.

23. Paso de Uspallata

Fue uno de los pasos utilizados por el Ejército de los Andes para atravesar la cordillera en 1817. También es conocido como Paso de la Cumbre.

Malargüe

24. Paso del Planchón

Actualmente conocido como Paso Internacional Vergara, fue utilizado por la columna comandada por el teniente coronel Ramón Freire, que partió de Mendoza el 14 de enero de 1817.

Tunuyán

25. Paso del Portillo

Fue uno de los cruces cordilleranos utilizados como parte de la estrategia de San Martín para distraer a las fuerzas realistas de Chile. Por allí avanzó una columna comandada por José León Lemos.

26. El Manzano Histórico

San Martín regresó por este lugar a Mendoza en 1823, después de la Campaña Libertadora. Allí fue recibido por el coronel Manuel de Olazábal, en el episodio que dio origen a la tradición del Manzano Histórico.

San Martín

27. Chacra La Tebaida y Olivo Histórico

En esta zona se encontraba la chacra que San Martín recibió en donación del Gobierno de Mendoza en 1816. El sitio conserva el denominado Olivo Histórico.

28. Museo Histórico Las Bóvedas

Es una réplica de la vivienda donde San Martín vivió entre febrero y noviembre de 1823, construida con materiales recuperados de la casa original.

Qué otras provincias tienen sitios sanmartinianos

El recorrido no termina en Mendoza. El Pasaporte Nacional Sanmartiniano reúne sitios en 11 provincias y CABA.

La distribución oficial es:

Mendoza: 28 sitios

28 sitios San Luis: 16

16 San Juan: 14

14 Ciudad de Buenos Aires: 7

7 Corrientes: 4

4 Tucumán: 4

4 Córdoba: 3

3 Santa Fe: 2

2 Santiago del Estero: 2

2 Buenos Aires: 1

1 La Rioja: 1

1 Salta: 1

En total son 83 sitios históricos que pueden recorrerse y sellarse a lo largo del país.

Entre ellos aparecen lugares especialmente vinculados con distintos momentos de la vida y la campaña de San Martín, como Yapeyú en Corrientes, donde nació el Libertador; la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán; el Convento de San Carlos y Campo de la Gloria en Santa Fe, escenario de la batalla de San Lorenzo; la Posta de Yatasto en Salta; y distintos sitios de San Juan y San Luis relacionados con la organización y el paso del Ejército de los Andes.