Vivía bajo un puente, pesaba 42 kilos y cuatro años después se graduó con honores de la universidad

Pasaron los años y su vida se desmoronó a causa de la adicción, quedando en plena situación de calle, durmiendo a la intemperie, en tiendas de campaña y bajo puentes. Su peso disminuyó hasta no alcanzar ni los 42 kilos; sufrió múltiples sobredosis, infecciones y descontrol de su diabetes. Recurrió a pedir dinero y a robar en tiendas para cambiarlo por drogas, perdiendo la confianza de sus padres hasta tener que abandonar la casa familiar.

Danny Ellerd junto a su padre, su esposa e hijo.

Sin embargo, después de que Danny no se presentó ante un tribunal, su padre, Mark, decidió revelar su ubicación a dos cazadores de recompensas con la esperanza de que en prisión estuviera a salvo de las drogas y tuviera alimento. Al ser capturado, la enfermera rechazó su ingreso por su estado de salud crítico y fue trasladado de urgencia al hospital por una severa infección en el brazo e hiperglucemia.

Pero algo cambió en Danny ese día: ver llorar a su padre. Entonces se dio cuenta de que tenía que cambiar si quería sobrevivir y pasó un mes internado recuperándose. Al recibir el alta, sus padres lo conectaron con un programa de vivienda sobria. Posteriormente ingresó a la universidad, donde obtuvo calificaciones destacadas, recibió una beca de liderazgo que cubrió sus estudios y se graduó en Sistemas de Información de Computadoras y Desarrollo Empresarial.

Finalmente, Danny alcanzó cinco años de sobriedad, se casó, tuvo un hijo y actualmente trabaja como asesor de vivienda ayudando a personas sin hogar. Incluso su historia aparece reflejada en una valla publicitaria en Oklahoma.