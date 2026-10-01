Imagina tocar fondo en tu vida, quedarte en la calle, pasar hambre, pero volver a renacer y convertirte en un hombre nuevo ¡y con honores! Así pasó con Danny, cuya historia de superación emociona hasta las lágrimas.
Con su 1,75 m de estatura, Danny Ellerd lucía esquelético, con el pelo cayéndole sobre la cara, la barba descuidada, con una camiseta sin mangas sucia, y pasó a transformarse en una persona irreconocible: luciendo un traje. ¿Qué pasó?
Vivía bajo un puente, pesaba 42 kilos y cuatro años después se graduó con honores de la universidad
Durante su niñez, Danny sufrió acoso escolar por ser un niño pequeño y reservado. A raíz de esos episodios, comenzó a consumir marihuana para adormecer sus emociones e inseguridades y, alrededor del año 2008, tras una cirugía de hombro, se le recetaron analgésicos opioides, los cuales comenzó a conseguir por su cuenta, logrando mantener su adicción en secreto.
Pasaron los años y su vida se desmoronó a causa de la adicción, quedando en plena situación de calle, durmiendo a la intemperie, en tiendas de campaña y bajo puentes. Su peso disminuyó hasta no alcanzar ni los 42 kilos; sufrió múltiples sobredosis, infecciones y descontrol de su diabetes. Recurrió a pedir dinero y a robar en tiendas para cambiarlo por drogas, perdiendo la confianza de sus padres hasta tener que abandonar la casa familiar.
Sin embargo, después de que Danny no se presentó ante un tribunal, su padre, Mark, decidió revelar su ubicación a dos cazadores de recompensas con la esperanza de que en prisión estuviera a salvo de las drogas y tuviera alimento. Al ser capturado, la enfermera rechazó su ingreso por su estado de salud crítico y fue trasladado de urgencia al hospital por una severa infección en el brazo e hiperglucemia.
Pero algo cambió en Danny ese día: ver llorar a su padre. Entonces se dio cuenta de que tenía que cambiar si quería sobrevivir y pasó un mes internado recuperándose. Al recibir el alta, sus padres lo conectaron con un programa de vivienda sobria. Posteriormente ingresó a la universidad, donde obtuvo calificaciones destacadas, recibió una beca de liderazgo que cubrió sus estudios y se graduó en Sistemas de Información de Computadoras y Desarrollo Empresarial.
Finalmente, Danny alcanzó cinco años de sobriedad, se casó, tuvo un hijo y actualmente trabaja como asesor de vivienda ayudando a personas sin hogar. Incluso su historia aparece reflejada en una valla publicitaria en Oklahoma.
En pocas palabras
- Reinvención total: un hombre que vivió bajo un puente y pesaba 42 kilos logró graduarse con honores.
- Superación de adicciones: superó adicciones y problemas de salud tras tocar fondo, gracias al apoyo familiar.
- Nueva vida: tras recuperarse, se casó, tuvo un hijo y ahora ayuda a personas sin hogar.