Detrás de estos portones emblemáticos de la ciudad de Mendoza, hay una historia que pocos conocen

La historia mejor contada sobre el origen de los Portones del Parque San Martín

Estas enormes estructuras que abrazan a los mendocinos al llegar al parque fueron instaladas en el año 1909, pero su recorrido hasta llegar aquí comenzó años antes, cuando Emilio Civit, ministro de Obras Públicas, viajó a París y adquirió los portones en una subasta.

Habían sido fabricados en Glasgow, Escocia, por encargo de un sultán otomano que cayó en desgracia y nunca los recibió. Civi entonces los compró para embellecer el acceso al Parque del Oeste, diseñado por el paisajista Carlos Thays.