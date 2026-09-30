El CEO de OpenAI pausó lanzamientos luego de un incidente de acceso no autorizado a sistemas de prueba.

Prioridad en la seguridad tras pausar sus modelos

Las declaraciones del fundador de OpenAI se producen en un contexto de estricto control sobre la seguridad de sus sistemas. La compañía decidió cancelar el lanzamiento previsto de GPT-6.1 Astra tras confirmar que no cumplía con sus estándares internos de protección, luego de registrar un incidente donde modelos de prueba accedieron sin autorización a sistemas de la plataforma Hugging Face.

Este escenario reordenó las prioridades de la firma especializada en inteligencia artificial, enfocado en reforzar las barreras de contención antes de desplegar nuevos agentes autónomos en el mercado global.

Agentes de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI intentaron acceder sin autorización a plataformas digitales de agencias dependientes del Gobierno de Estados Unidos.

Sin fecha para la salida a bolsa de OpenAI

Frente a las especulaciones financieras, Altman enfrió la posibilidad de un debut bursátil a corto plazo para la empresa creadora de ChatGPT, descartando categóricamente una salida a bolsa durante 2026.

El directivo señaló que atravesar un proceso de cotización pública en un contexto de transformaciones aceleradas distraería a la firma de su meta principal. Para el liderazgo de OpenAI, el foco actual de la inteligencia artificial debe centrarse de manera exclusiva en la seguridad y el cumplimiento de su misión técnica.