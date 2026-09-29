El uso cotidiano de asistentes conversacionales como ChatGPT transformó la forma de trabajar, redactar correos y resolver tareas complejas en segundos. Sin embargo, la inmediatez y confianza que transmite la inteligencia artificial lleva a muchos usuarios a descuidar los hábitos básicos de protección de la información personal y profesional.
Los 3 errores más comunes al usar inteligencia artificial que ponen en riesgo la seguridad de tus datos
Compartir claves o información privada en la inteligencia artificial expone tus datos. La guía para usar la tecnología de forma segura
La delgada línea entre la productividad y la exposición de datos
El envío involuntario de contenidos confidenciales a los servidores de procesamiento crea vulnerabilidades que pueden comprometer desde credenciales de acceso hasta secretos comerciales, impactando directamente en la seguridad informática.
Los 3 fallos habituales al interactuar con modelos de inteligencia artificial
A pesar de las advertencias del sector de la tecnología, se repiten tres patrones de uso inseguro que exponen la privacidad digital:
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Pegar contraseñas, tokens de acceso o datos bancarios: ingresar credenciales o códigos fuente con claves maestras para que la inteligencia artificial los revise deja esa información almacenada en el historial de la plataforma, haciéndola vulnerable ante eventuales brechas de seguridad.
Subir documentos corporativos o financieros sin anonimizar: adjuntar balances, contratos o bases de clientes para pedir resúmenes expone información privada que, si no se desactiva el entrenamiento automático, puede ser utilizada para ajustar futuros modelos.
Compartir historiales de chat mediante enlaces públicos: generar enlaces compartidos para mostrar una respuesta a terceros deja expuesta toda la conversación previa, incluyendo los archivos o datos contextuales que se hayan cargado en ese hilo de chat.
Buenas prácticas para proteger tu información con esta tecnología
Evitar estos riesgos no implica dejar de utilizar la inteligencia artificial, sino adoptar un protocolo de uso seguro. Anonimizar los textos eliminando nombres propios, montos exactos y contraseñas antes de pegarlos en el chat reduce significativamente el impacto de cualquier filtración.
Revisar de forma periódica las pestañas de privacidad en la cuenta de tu modelo de IA para deshabilitar el guardado de historial cuando se procesa información sensible garantiza una experiencia eficiente sin poner en riesgo la integridad digital.
En pocas palabras
- Errores comunes: compartir credenciales o documentos confidenciales en IA expone datos sensibles.
- Vulnerabilidades: pegar contraseñas, subir archivos sin anonimizar o compartir chats públicos son riesgos.
- Buenas prácticas: anonimizar datos y revisar configuraciones de privacidad son esenciales para usar IA de forma segura.