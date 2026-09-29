Los 3 errores más comunes al usar inteligencia artificial que ponen en riesgo la seguridad de tus datos

A pesar de las advertencias del sector de la tecnología, se repiten tres patrones de uso inseguro que exponen la privacidad digital:

Pegar contraseñas, tokens de acceso o datos bancarios: ingresar credenciales o códigos fuente con claves maestras para que la inteligencia artificial los revise deja esa información almacenada en el historial de la plataforma, haciéndola vulnerable ante eventuales brechas de seguridad. Subir documentos corporativos o financieros sin anonimizar: adjuntar balances, contratos o bases de clientes para pedir resúmenes expone información privada que, si no se desactiva el entrenamiento automático, puede ser utilizada para ajustar futuros modelos. Compartir historiales de chat mediante enlaces públicos: generar enlaces compartidos para mostrar una respuesta a terceros deja expuesta toda la conversación previa, incluyendo los archivos o datos contextuales que se hayan cargado en ese hilo de chat.

Anonimizar datos y revisar configuraciones de privacidad son esenciales para usar la inteligencia artificial de forma segura.

Buenas prácticas para proteger tu información con esta tecnología

Evitar estos riesgos no implica dejar de utilizar la inteligencia artificial, sino adoptar un protocolo de uso seguro. Anonimizar los textos eliminando nombres propios, montos exactos y contraseñas antes de pegarlos en el chat reduce significativamente el impacto de cualquier filtración.

Revisar de forma periódica las pestañas de privacidad en la cuenta de tu modelo de IA para deshabilitar el guardado de historial cuando se procesa información sensible garantiza una experiencia eficiente sin poner en riesgo la integridad digital.