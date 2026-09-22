Qué es el "modo privado" en los chatbots de inteligencia artificial y por qué deberías activarlo

Es fundamental evitar introducir datos especialmente sensibles como contraseñas. Magnific

Para evitar la recolección automática de información, las principales plataformas de tecnología incorporaron opciones de privacidad y control de datos. Al activar el modo privado o desactivar el historial de entrenamiento, la interacción cambia de la siguiente manera:

Bloqueo de entrenamiento: las preguntas y respuestas de la sesión no se integran a la base de datos general utilizada para reentrenar a la inteligencia artificial .

las preguntas y respuestas de la sesión no se integran a la base de datos general utilizada para reentrenar a la . Eliminación de registros: las conversaciones se borran de los servidores tras un periodo técnico breve de revisión de seguridad , sin quedar guardadas en el perfil del usuario.

las conversaciones se borran de los servidores tras un periodo técnico breve de revisión de , sin quedar guardadas en el perfil del usuario. Protección de datos sensibles: evita la exposición involuntaria de contraseñas, información financiera o archivos privados dentro de modelos abiertos al público.

Pasos para activar el control de datos en tu cuenta

Acceder a esta capa de seguridad es un proceso sencillo que se realiza directamente desde los ajustes de la plataforma que utilices:

Ingresá a la sección de Configuración o Ajustes dentro del chatbot.

o dentro del chatbot. Buscá el apartado denominado Control de datos o Privacidad .

o . Desactivá la opción que autoriza a la empresa a utilizar tus conversaciones para entrenar sus modelos.

La activación es sencilla, se configura en los ajustes de privacidad de cada chatbot para mayor control. Magnific

Mantener esta opción configurada permite aprovechar las capacidades de la tecnología sin ceder la propiedad ni la confidencialidad de la información personal.