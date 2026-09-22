El uso cotidiano de la inteligencia artificial para redactar correos, resumir documentos o buscar información profesional genera un flujo constante de datos personales. Por defecto, la mayoría de los chatbots almacena las conversaciones en sus servidores para analizarlas y utilizarlas en la mejora continua de su tecnología.
Qué es el "modo privado" en los chatbots de inteligencia artificial y por qué deberías activarlo
Activar esta función en tus aplicaciones evita que tu historial y conversaciones se usen para entrenar futuros modelos de inteligencia artificial
Cómo funciona el modo privado en los chats de IA
Según informa la Oficina de Seguridad del Internauta, compartir registros sensibles, proyectos laborales o datos contables puede comprometer la seguridad e intimidad del usuario si esos datos terminan formando parte del entrenamiento público de futuras versiones del sistema.
Es fundamental evitar introducir datos especialmente sensibles como contraseñas, información bancaria, datos de salud o documentación legal. Del mismo modo, tampoco se deben compartir datos personales de terceros.
Para evitar la recolección automática de información, las principales plataformas de tecnología incorporaron opciones de privacidad y control de datos. Al activar el modo privado o desactivar el historial de entrenamiento, la interacción cambia de la siguiente manera:
- Bloqueo de entrenamiento: las preguntas y respuestas de la sesión no se integran a la base de datos general utilizada para reentrenar a la inteligencia artificial.
- Eliminación de registros: las conversaciones se borran de los servidores tras un periodo técnico breve de revisión de seguridad, sin quedar guardadas en el perfil del usuario.
- Protección de datos sensibles: evita la exposición involuntaria de contraseñas, información financiera o archivos privados dentro de modelos abiertos al público.
Pasos para activar el control de datos en tu cuenta
Acceder a esta capa de seguridad es un proceso sencillo que se realiza directamente desde los ajustes de la plataforma que utilices:
- Ingresá a la sección de Configuración o Ajustes dentro del chatbot.
- Buscá el apartado denominado Control de datos o Privacidad.
- Desactivá la opción que autoriza a la empresa a utilizar tus conversaciones para entrenar sus modelos.
Mantener esta opción configurada permite aprovechar las capacidades de la tecnología sin ceder la propiedad ni la confidencialidad de la información personal.
En pocas palabras
- Modo privado: permite que tus conversaciones con IA no se usen para entrenar futuros modelos.
- Seguridad de datos: evita la exposición de información sensible y personal en plataformas de inteligencia artificial.
- Activación sencilla: se configura en los ajustes de privacidad de cada chatbot para mayor control.