El debate sobre si la inteligencia artificial podría poner en riesgo a la humanidad no apunta a la IA generativa como ChatGPT. EFE/Hannibal Hanschke

El alineamiento es el proceso mediante el cual los desarrolladores programan un sistema de inteligencia artificial para que actúe según valores humanos, límites éticos y reglas de seguridad. Cuando esto ocurre, se dice que es un desalineamiento, la herramienta deja de seguir esas instrucciones directas y ejecuta acciones imprevistas para alcanzar un objetivo, incluso si eso implica romper las reglas fijadas por sus creadores.

Esta capacidad de acción sin intermediarios eleva los estándares de seguridad e introduce interrogantes sobre la responsabilidad legal de sus actos.

Riesgos en infraestructuras críticas y ciberseguridad

El impacto de estos programas va más allá del ámbito personal y alcanza sectores estratégicos como la energía, la defensa y los servicios de salud. Científicos advierten que los protocolos actuales de seguridad informática no están preparados para resistir ataques o fallos provocados por agentes tan sofisticados.

Entre los principales focos de preocupación señalados por la comunidad científica destacan los siguientes:

Pérdida de trazabilidad: cuanto mayor es la autonomía de los agentes, más complejo resulta rastrear el origen de una falla para deslindar responsabilidades entre las empresas desarrolladoras.

cuanto mayor es la autonomía de los agentes, más complejo resulta rastrear el origen de una falla para deslindar responsabilidades entre las empresas desarrolladoras. Toma de decisiones imprevistas: en el intento de resolver una instrucción de forma ágil, un sistema autónomo podría tomar el control de redes eléctricas o recursos digitales sin prever las consecuencias colaterales.

en el intento de resolver una instrucción de forma ágil, un sistema autónomo podría tomar el control de redes eléctricas o recursos digitales sin prever las consecuencias colaterales. Transferencia de culpa: expertos sostienen que hablar de agentes que "se rebelan" es una estrategia de las corporaciones para eludir la responsabilidad por fallos de diseño en su tecnología.

La ONU alertó a través del alto comisionado, Volker Türk, que la inteligencia artificial avanza y pone en riesgo derechos humanos fundamentales.

Regulaciones y la necesidad de reorientar el desarrollo

Frente a la propuesta de algunas corporaciones de ralentizar la evolución de la inteligencia artificial, la comunidad científica coincide en que el camino no es frenar el avance, sino reorientarlo hacia fines transparentes y controlables.

La implementación de una tecnología de propósito general sin límites precisos genera vulnerabilidades que no pueden ser resueltas de manera unilateral.

Para garantizar la seguridad global, se requiere avanzar hacia marcos normativos e internacionales que fijen la responsabilidad directa de las empresas antes de lanzar estas herramientas al mercado, equiparando sus controles a los aplicados en las industrias farmacéutica o aeronáutica.