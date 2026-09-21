4 permisos que nunca deberías darle a un asistente de inteligencia artificial en tu celular

Mantener un control estricto sobre la configuración del teléfono resulta clave para evitar el filtrado de archivos sensibles y garantizar la protección de la privacidad.

Google alerta que los cibercriminales usan inteligencia artificial avanzada para ataques automatizados y robo de credenciales.

Los accesos más críticos que conviene mantener restringidos

Los especialistas en ciberseguridad advierten sobre cuatro accesos que nunca deberían otorgarse de forma permanente a las aplicaciones de tecnología:

Gestores de contraseñas y claves: permitir que la inteligencia artificial lea registros con credenciales de acceso o pines bancarios abre la puerta a vulnerabilidades graves en caso de un ataque informático.

permitir que la lea registros con credenciales de acceso o pines bancarios abre la puerta a vulnerabilidades graves en caso de un ataque informático. Ubicación en tiempo real en segundo plano: salvo que sea indispensable para un servicio de mapas, el rastreo continuo de geolocalización permite construir un mapa detallado de la rutina diaria del usuario.

salvo que sea indispensable para un servicio de mapas, el rastreo continuo de geolocalización permite construir un mapa detallado de la rutina diaria del usuario. Micrófono activado permanentemente: restringir la escucha continua evita que el sistema procese conversaciones privadas en momentos en que la aplicación no está en uso activo.

restringir la escucha continua evita que el sistema procese conversaciones privadas en momentos en que la aplicación no está en uso activo. Acceso ilimitado a la libreta de contactos: conceder la lectura de la agenda expone los datos de terceros a bases de datos externas sin el consentimiento de esas personas.

Entregar permisos a las aplicaciones de inteligencia artificial expone datos sensibles del celular.

Pasos sencillos para ajustar la privacidad en el teléfono

Para resguardar la seguridad del equipo, se recomienda revisar periódicamente el apartado de privacidad en los ajustes del sistema. Los sistemas operativos modernos permiten configurar la ubicación únicamente "mientras la aplicación está en uso" o denegar accesos específicos sin interrumpir el funcionamiento general de la herramienta.

Desactivar los permisos innecesarios y limitar la sincronización automática de archivos sensibles constituye una práctica indispensable para aprovechar los avances de la tecnología de forma segura y responsable.