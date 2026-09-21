El uso de la inteligencia artificial en los celulares facilitó la gestión de tareas diarias, desde organizar la agenda hasta responder correos. Sin embargo, para que estas plataformas funcionen de manera fluida, suelen solicitar una serie de accesos al sistema operativo del teléfono. Por ello es necesario revisar permisos de privacidad y restringir accesos innecesarios en los ajustes del teléfono.
4 permisos que nunca deberías darle a un asistente de inteligencia artificial en tu celular
Entregar ciertos accesos a las aplicaciones de inteligencia artificial en el teléfono móvil pone en riesgo tu privacidad. Cómo protegerte
La delgada línea entre la utilidad y la exposición de datos
Otorgar autorizaciones sin una revisión previa puede poner en peligro la seguridad de la información personal almacenada en el equipo.
La mayoría de los usuarios acepta las condiciones de uso sin evaluar el nivel de injerencia que adquieren estas herramientas dentro del dispositivo.
Mantener un control estricto sobre la configuración del teléfono resulta clave para evitar el filtrado de archivos sensibles y garantizar la protección de la privacidad.
Los accesos más críticos que conviene mantener restringidos
Los especialistas en ciberseguridad advierten sobre cuatro accesos que nunca deberían otorgarse de forma permanente a las aplicaciones de tecnología:
- Gestores de contraseñas y claves: permitir que la inteligencia artificial lea registros con credenciales de acceso o pines bancarios abre la puerta a vulnerabilidades graves en caso de un ataque informático.
- Ubicación en tiempo real en segundo plano: salvo que sea indispensable para un servicio de mapas, el rastreo continuo de geolocalización permite construir un mapa detallado de la rutina diaria del usuario.
- Micrófono activado permanentemente: restringir la escucha continua evita que el sistema procese conversaciones privadas en momentos en que la aplicación no está en uso activo.
- Acceso ilimitado a la libreta de contactos: conceder la lectura de la agenda expone los datos de terceros a bases de datos externas sin el consentimiento de esas personas.
Pasos sencillos para ajustar la privacidad en el teléfono
Para resguardar la seguridad del equipo, se recomienda revisar periódicamente el apartado de privacidad en los ajustes del sistema. Los sistemas operativos modernos permiten configurar la ubicación únicamente "mientras la aplicación está en uso" o denegar accesos específicos sin interrumpir el funcionamiento general de la herramienta.
Desactivar los permisos innecesarios y limitar la sincronización automática de archivos sensibles constituye una práctica indispensable para aprovechar los avances de la tecnología de forma segura y responsable.
En pocas palabras
- Permisos críticos: No otorgar a la IA acceso a gestores de contraseñas, ubicación en segundo plano, micrófono permanente ni contactos.
- Riesgos de privacidad: La IA en celulares puede exponer datos personales y financieros si se le conceden permisos excesivos.
- Protección de datos: Revisar y restringir periódicamente los permisos de las aplicaciones en los ajustes del teléfono.