IA agéntica vs. IA generativa: 3 diferencias clave que tenés que saber antes de usarlas

Un salto cualitativo en la asistencia digital

Hasta hace poco, la relación con los asistentes digitales se limitaba a la consulta de información o la producción de textos e imágenes. Sin embargo, la irrupción de los agentes virtuales transforma a estos sistemas en gestores autónomos capaces de operar en nombre del usuario.

Este avance simplifica tareas cotidianas pero introduce nuevos retos en materia de seguridad. Al pasar de la simple generación de contenidos a la ejecución directa de procesos, el usuario deja de ser un mero espectador para convertirse en el supervisor de un software que administra credenciales y registros privados.