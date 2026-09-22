En el ecosistema de la tecnología, la evolución de las herramientas basadas en inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas interactúan con sus dispositivos. La inteligencia artificial agéntica toma decisiones autónomas, superando la simple generación de contenido.
IA agéntica vs. IA generativa: 3 diferencias clave que tenés que saber antes de usarlas
La evolución de los asistentes virtuales de inteligencia artificial exige nuevos recaudos. De qué se trata esta tecnología
Un salto cualitativo en la asistencia digital
Hasta hace poco, la relación con los asistentes digitales se limitaba a la consulta de información o la producción de textos e imágenes. Sin embargo, la irrupción de los agentes virtuales transforma a estos sistemas en gestores autónomos capaces de operar en nombre del usuario.
Este avance simplifica tareas cotidianas pero introduce nuevos retos en materia de seguridad. Al pasar de la simple generación de contenidos a la ejecución directa de procesos, el usuario deja de ser un mero espectador para convertirse en el supervisor de un software que administra credenciales y registros privados.
Las 3 diferencias centrales entre ambos sistemas
Para utilizar estas herramientas sin exponer información confidencial, los especialistas destacan tres aspectos fundamentales que distinguen a la inteligencia artificial agéntica de la generativa:
- De responder preguntas a tomar decisiones: mientras un sistema generativo responde a un texto con otro texto, el agente ejecuta acciones completas dentro de la red, como seleccionar itinerarios o realizar transferencias.
- Autonomía y menor supervisión: los agentes operan de manera continua conectándose con distintas aplicaciones sin requerir una autorización paso a paso para cada movimiento.
- Manejo de accesos sensibles: para ser efectivos, estos nuevos programas necesitan permisos para ingresar al correo, la agenda, las plataformas bancarias y los medios de pago guardados en el dispositivo.
Consejos básicos para proteger la información confidencial
Delegar tareas a un asistente con alto nivel de autonomía exige adoptar pautas estrictas para cuidar la seguridad digital. Los expertos recomiendan limitar los accesos por defecto y permitir únicamente aquellas vinculaciones estrictamente necesarias para el trabajo solicitado.
Antes de autorizar a una plataforma de tecnología a gestionar pagos o utilizar datos bancarios, resulta indispensable verificar que el entorno cuente con autenticación de dos pasos y guardar un historial claro de las transacciones ejecutadas de forma automática.
En pocas palabras
- Agentes vs. generativas: la IA agéntica toma decisiones autónomas, superando la simple generación de contenido.
- Nuevos desafíos: la autonomía de los agentes requiere mayor supervisión y gestión de seguridad digital.
- Protección de datos: limitar accesos y verificar autenticación son claves al usar IA avanzada.