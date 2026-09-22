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IA agéntica vs. IA generativa: 3 diferencias clave que tenés que saber antes de usarlas

La evolución de los asistentes virtuales de inteligencia artificial exige nuevos recaudos. De qué se trata esta tecnología

Jimena Díaz
Por Jimena Díaz [email protected]
La protección de datos es clave: limitar accesos y verificar autenticación al usar inteligencia artificial avanzada.

La protección de datos es clave: limitar accesos y verificar autenticación al usar inteligencia artificial avanzada.

En el ecosistema de la tecnología, la evolución de las herramientas basadas en inteligencia artificial está cambiando la forma en que las personas interactúan con sus dispositivos. La inteligencia artificial agéntica toma decisiones autónomas, superando la simple generación de contenido.

Un salto cualitativo en la asistencia digital

Hasta hace poco, la relación con los asistentes digitales se limitaba a la consulta de información o la producción de textos e imágenes. Sin embargo, la irrupción de los agentes virtuales transforma a estos sistemas en gestores autónomos capaces de operar en nombre del usuario.

Este avance simplifica tareas cotidianas pero introduce nuevos retos en materia de seguridad. Al pasar de la simple generación de contenidos a la ejecución directa de procesos, el usuario deja de ser un mero espectador para convertirse en el supervisor de un software que administra credenciales y registros privados.

Hasta hace poco, la relaci&oacute;n con los asistentes digitales se limitaba a la consulta de informaci&oacute;n o la producci&oacute;n de textos e im&aacute;genes, como ChatGPT o Gemini.

Hasta hace poco, la relación con los asistentes digitales se limitaba a la consulta de información o la producción de textos e imágenes, como ChatGPT o Gemini.

Las 3 diferencias centrales entre ambos sistemas

Para utilizar estas herramientas sin exponer información confidencial, los especialistas destacan tres aspectos fundamentales que distinguen a la inteligencia artificial agéntica de la generativa:

  • De responder preguntas a tomar decisiones: mientras un sistema generativo responde a un texto con otro texto, el agente ejecuta acciones completas dentro de la red, como seleccionar itinerarios o realizar transferencias.
  • Autonomía y menor supervisión: los agentes operan de manera continua conectándose con distintas aplicaciones sin requerir una autorización paso a paso para cada movimiento.
  • Manejo de accesos sensibles: para ser efectivos, estos nuevos programas necesitan permisos para ingresar al correo, la agenda, las plataformas bancarias y los medios de pago guardados en el dispositivo.
Al usar inteligencia artificial avanzada es muy importante la protecci&oacute;n de datos: limitar accesos y verificar autenticaci&oacute;n son claves.&nbsp;

Al usar inteligencia artificial avanzada es muy importante la protección de datos: limitar accesos y verificar autenticación son claves.

Consejos básicos para proteger la información confidencial

Delegar tareas a un asistente con alto nivel de autonomía exige adoptar pautas estrictas para cuidar la seguridad digital. Los expertos recomiendan limitar los accesos por defecto y permitir únicamente aquellas vinculaciones estrictamente necesarias para el trabajo solicitado.

Antes de autorizar a una plataforma de tecnología a gestionar pagos o utilizar datos bancarios, resulta indispensable verificar que el entorno cuente con autenticación de dos pasos y guardar un historial claro de las transacciones ejecutadas de forma automática.

En pocas palabras

  • Agentes vs. generativas: la IA agéntica toma decisiones autónomas, superando la simple generación de contenido.
  • Nuevos desafíos: la autonomía de los agentes requiere mayor supervisión y gestión de seguridad digital.
  • Protección de datos: limitar accesos y verificar autenticación son claves al usar IA avanzada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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