En el marco de las nuevas regulaciones digitales, la Unión Europea busca implementar sistemas de control que protejan a los usuarios sin vulnerar su privacidad. Esta tecnología permite validar la edad sin compartir datos personales, priorizando la privacidad de las personas en las plataformas digitales.
Qué es la tecnología zero-knowledge y cómo la Unión Europea verificará tu edad sin pedir tu documento
La Unión Europea activará una nueva tecnología para confirmar la edad en internet sin pedir el documento. De qué se trata la prueba de conocimiento cero
Un nuevo estándar de privacidad para navegar en internet
Para verificar la edad, la tecnología habitual exigía subir fotos del documento de identidad o tarjetas de crédito, dejando un rastro de información sensible en servidores de terceros.
Para resolver este problema, los organismos comunitarios promueven el uso de la prueba de conocimiento cero o zero-knowledge proof. Esta herramienta criptográfica permite demostrar que una afirmación es verdadera sin necesidad de revelar la información que la respalda ni compartir datos personales adicionales.
Cómo funciona la comprobación de la edad sin entregar datos
El funcionamiento de esta tecnología se basa en un intercambio de claves matemáticas entre un emisor de confianza y la plataforma a la que se desea ingresar. Cuando un usuario intenta acceder a un servicio que requiere una edad determinada, el proceso se ejecuta mediante tres pasos principales:
- Validación inicial: la persona registra su identidad únicamente ante una entidad certificada, como la cartera digital de la Unión Europea.
- Generación de prueba: el sistema emite una credencial matemática que confirma exclusivamente el dato requerido, por ejemplo, ser mayor de 13 o 15 años.
- Confirmación privada: la aplicación recibe una respuesta binaria de "verdadero" o "falso" sin acceder al nombre, la fecha de nacimiento exacta ni la nacionalidad del usuario.
Este mecanismo garantiza que las empresas digitales cumplan las normativas de protección de menores sin almacenar archivos con documentos oficiales ni crear historiales de verificación.
Los beneficios para los usuarios de la Unión Europea
La aplicación masiva de este desarrollo criptográfico representa un avance clave en ciberseguridad. Al reducir la cantidad de datos que se comparten en la red, se minimizan los riesgos de filtraciones masivas, robo de identidad y rastreo comercial sin consentimiento.
Con la integración de esta tecnología en la cartera digital que impulsa la Unión Europea, el proceso de validación de edad será automático, seguro y transparente, estableciendo un parámetro global en la gestión de la identidad digital dentro de las plataformas de internet.
En pocas palabras
- Unión Europea: implementará tecnología de conocimiento cero para verificar la edad online sin solicitar documentos.
- Tecnología Zero-Knowledge: permite validar la edad sin compartir datos personales, priorizando la privacidad del usuario.
- Funcionamiento: un intercambio de claves matemáticas entre un emisor de confianza y la plataforma, confirmando veracidad sin revelar información.