Qué es la tecnología zero-knowledge y cómo la Unión Europea verificará tu edad sin pedir tu documento

El sistema emite una credencial matemática que confirma exclusivamente el dato requerido, por ejemplo, ser mayor de 13 o 15 años. Freepik/Magnific

Cómo funciona la comprobación de la edad sin entregar datos

El funcionamiento de esta tecnología se basa en un intercambio de claves matemáticas entre un emisor de confianza y la plataforma a la que se desea ingresar. Cuando un usuario intenta acceder a un servicio que requiere una edad determinada, el proceso se ejecuta mediante tres pasos principales:

Validación inicial: la persona registra su identidad únicamente ante una entidad certificada, como la cartera digital de la Unión Europea .

la persona registra su identidad únicamente ante una entidad certificada, como la cartera digital de la . Generación de prueba: el sistema emite una credencial matemática que confirma exclusivamente el dato requerido, por ejemplo, ser mayor de 13 o 15 años.

el sistema emite una credencial matemática que confirma exclusivamente el dato requerido, por ejemplo, ser mayor de 13 o 15 años. Confirmación privada: la aplicación recibe una respuesta binaria de "verdadero" o "falso" sin acceder al nombre, la fecha de nacimiento exacta ni la nacionalidad del usuario.

Este mecanismo garantiza que las empresas digitales cumplan las normativas de protección de menores sin almacenar archivos con documentos oficiales ni crear historiales de verificación.

Uno de los beneficios es que reduce riesgos de filtraciones de datos y robo de identidad, mejorando la ciberseguridad. Freepik/Magnific

Los beneficios para los usuarios de la Unión Europea

La aplicación masiva de este desarrollo criptográfico representa un avance clave en ciberseguridad. Al reducir la cantidad de datos que se comparten en la red, se minimizan los riesgos de filtraciones masivas, robo de identidad y rastreo comercial sin consentimiento.

Con la integración de esta tecnología en la cartera digital que impulsa la Unión Europea, el proceso de validación de edad será automático, seguro y transparente, estableciendo un parámetro global en la gestión de la identidad digital dentro de las plataformas de internet.