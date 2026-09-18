La Comisión Europea presentó la Ley KIDS, una iniciativa legislativa que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 13 años dentro de los países de la Unión Europea. Se exige control parental estricto, eliminación de funciones adictivas y multas a plataformas, informó EFE.
En la Unión Europea, la Ley KIDS prohibirá las redes sociales a menores de 13 años
La nueva norma fija control parental estricto en la Unión Europea, elimina funciones adictivas e impone multas millonarias a las plataformas digitales
Un nuevo esquema de acceso a internet por edades
La normativa establece un sistema progresivo: acceso supervisado por tutores entre los 13 y los 15 años mediante minicuentas parentales, y el uso de cuentas autónomas recién a partir de los 15 años, etapa donde los especialistas identifican una mayor capacidad de autorregulación.
A diferencia del esquema australiano que aplica un veto total hasta los 16 años, las autoridades comunitarias optaron por una exposición gradual a la vida digital. Los tutores legales podrán administrar límites de tiempo, autorizar contactos y reportar contenidos, aunque la ley prohíbe explícitamente el acceso a las conversaciones privadas del usuario para evitar la vigilancia encubierta.
Prohibición de funciones adictivas e hiperconectividad
El reglamento obliga a las empresas tecnológicas a demostrar que sus servicios ofrecen un diseño seguro por defecto para todos los usuarios menores de 18 años.
Entre las principales restricciones para proteger la salud mental de niños y adolescentes se destacan las siguientes:
- Mecanismos de enganche: Se prohíben las rachas de uso diario, las notificaciones intrusivas para recuperar la atención y los muros de contenido o scroll infinito.
- Filtros de apariencia: Queda vetado el uso de herramientas digitales que alteren la imagen física y fomenten la comparación social perjudicial.
- Transacciones opacas: Se restringen los cobros no transparentes en plataformas, videojuegos y chatbots con inteligencia artificial.
- Descanso e intimidad: Las aplicaciones deberán integrar herramientas predeterminadas que protejan el horario escolar y el tiempo de sueño, configurando al máximo nivel la privacidad.
Verificación de edad y severas sanciones económicas
Para comprobar los límites de edad, las plataformas digitales deberán utilizar la cartera digital de la Unión Europea o sistemas de verificación privados certificados que no almacenen datos personales adicionales del usuario.
La fiscalización del cumplimiento estará a cargo de la Comisión en el caso de las grandes plataformas globales, mientras que los organismos nacionales controlarán el resto de los servicios.
Las empresas que violen estas disposiciones dentro de las redes sociales se expondrán a multas de hasta el 6% de su facturación global anual. Se prevé que el debate parlamentario demore entre ocho y doce meses para su posterior implementación en todo el bloque.
En pocas palabras
- Ley KIDS: la Unión Europea implementa una norma para proteger a menores de 13 años de redes sociales.
- Controles parentales: se exige control parental estricto, eliminación de funciones adictivas y multas a plataformas.
- Verificación de edad: se usarán carteras digitales o sistemas certificados para comprobar la edad de los usuarios.