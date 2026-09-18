En la Unión Europea, la Ley KIDS prohibirá las redes sociales a menores de 13 años

Prohibición de funciones adictivas e hiperconectividad

El reglamento obliga a las empresas tecnológicas a demostrar que sus servicios ofrecen un diseño seguro por defecto para todos los usuarios menores de 18 años.

Entre las principales restricciones para proteger la salud mental de niños y adolescentes se destacan las siguientes:

Mecanismos de enganche: Se prohíben las rachas de uso diario, las notificaciones intrusivas para recuperar la atención y los muros de contenido o scroll infinito.

Se prohíben las rachas de uso diario, las notificaciones intrusivas para recuperar la atención y los muros de contenido o scroll infinito. Filtros de apariencia: Queda vetado el uso de herramientas digitales que alteren la imagen física y fomenten la comparación social perjudicial.

Queda vetado el uso de herramientas digitales que alteren la imagen física y fomenten la comparación social perjudicial. Transacciones opacas: Se restringen los cobros no transparentes en plataformas, videojuegos y chatbots con inteligencia artificial .

Se restringen los cobros no transparentes en plataformas, videojuegos y chatbots con . Descanso e intimidad: Las aplicaciones deberán integrar herramientas predeterminadas que protejan el horario escolar y el tiempo de sueño, configurando al máximo nivel la privacidad.

Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, siguiendo el modelo de Australia.

Verificación de edad y severas sanciones económicas

Para comprobar los límites de edad, las plataformas digitales deberán utilizar la cartera digital de la Unión Europea o sistemas de verificación privados certificados que no almacenen datos personales adicionales del usuario.

La fiscalización del cumplimiento estará a cargo de la Comisión en el caso de las grandes plataformas globales, mientras que los organismos nacionales controlarán el resto de los servicios.

Las empresas que violen estas disposiciones dentro de las redes sociales se expondrán a multas de hasta el 6% de su facturación global anual. Se prevé que el debate parlamentario demore entre ocho y doce meses para su posterior implementación en todo el bloque.