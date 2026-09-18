La foto que nadie puede borrar de la cabeza: la tomó un sepulturero en el cementerio

Hay cosas que pasan en la guardia nocturna de un cementerio que es mejor no tratar de explicarlas. Pero lo que le tocó ver a un sepulturero al arrancar su turno, no fue un simple rumor ni una historia de aparecidos: fue una imagen real, cruda y difícil de digerir que quedó registrada en una impactante foto.
El hecho sucedió en Brasil, en el municipio de Moreno (estado de Pernambuco), más precisamente en el Cementerio Público Morada das Verdes Colinas, ubicado en el barrio de Pedreiras.
Una foto escalofriante en el cementerio
Al guardia le tocó caminar entre los pasillos del cementerio como todas las mañanas, pero esta vez algo rompió la rutina entre las tumbas. Apenas avanzó unos metros, se chocó de frente con una escena sacada de una película de terror: un cadáver estaba sentado, con total frescura, arriba de la lápida donde debería estar descansando bajo tierra.
La foto no tardó en circular y congelarle el aliento a cualquiera que la mirara. En la foto se ve claramente la figura del hombre, erguida y apoyada sobre la piedra fría, como si simplemente se hubiera tomado un descanso a mitad de la noche.
Las hipótesis detrás de la foto
A partir de que la foto se hizo viral en los medios, las teorías empezaron a volar por el aire. ¿Qué pasó realmente en ese cementerio mientras la ciudad dormía? La policía maneja varias hipótesis y ninguna es agradable:
- Ritos y profanaciones: no descartan que algún grupo haya entrado a oscuras al cementerio para sacar el cuerpo y montar la macabra escena a modo de ritual.
- Un mensaje cargado de odio: la posición en la que dejaron al difunto en la foto hace pensar en un ajuste de cuentas que ni la propia muerte pudo frenar.
- El intento de ocultar algo más: hay quienes creen que la tumba fue abierta para buscar algo en su interior y que el cadáver quedó expuesto al ser interrumpidos los delincuentes.
La foto que nadie puede borrar de la cabeza
Mientras los peritos se siguen preguntando para saber cómo el hombre terminó ese hombre sentado en la lápida del cementerio, la foto sigue dando la vuelta y generando escalofríos.
En pocas palabras
- Imagen impactante: Un cadáver fue hallado sentado sobre una lápida en un cementerio de Brasil.
- Hipótesis policiales: Se investigan ritos, profanaciones o ajustes de cuentas.
- Viralización: La escalofriante escena quedó registrada en una foto que generó conmoción.