La foto que nadie puede borrar de la cabeza: la tomó un sepulturero en el cementerio

La foto no tardó en circular y congelarle el aliento a cualquiera que la mirara. En la foto se ve claramente la figura del hombre, erguida y apoyada sobre la piedra fría, como si simplemente se hubiera tomado un descanso a mitad de la noche.

Las hipótesis detrás de la foto

A partir de que la foto se hizo viral en los medios, las teorías empezaron a volar por el aire. ¿Qué pasó realmente en ese cementerio mientras la ciudad dormía? La policía maneja varias hipótesis y ninguna es agradable:

Ritos y profanaciones: no descartan que algún grupo haya entrado a oscuras al cementerio para sacar el cuerpo y montar la macabra escena a modo de ritual.

para sacar el cuerpo y montar la macabra escena a modo de ritual. Un mensaje cargado de odio: la posición en la que dejaron al difunto en la foto hace pensar en un ajuste de cuentas que ni la propia muerte pudo frenar.

hace pensar en un ajuste de cuentas que ni la propia muerte pudo frenar. El intento de ocultar algo más: hay quienes creen que la tumba fue abierta para buscar algo en su interior y que el cadáver quedó expuesto al ser interrumpidos los delincuentes.

La foto que nadie puede borrar de la cabeza

Mientras los peritos se siguen preguntando para saber cómo el hombre terminó ese hombre sentado en la lápida del cementerio, la foto sigue dando la vuelta y generando escalofríos.