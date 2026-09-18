Cuántas cucharadas de orégano son suficientes para ahuyentar a las cucarachas de casa

Las cucarachas son una de las plagas más molestas e indeseadas que pueden aparecer en el hogar, y el orégano surge como un remedio casero sumamente popular debido a su intenso aroma, el cual resulta insoportable para estos insectos.
Sin embargo, una de las dudas más recurrentes al momento de preparar esta solución radica en la medida justa: ¿cuántas cucharadas de orégano se necesitan para eliminar a las cucarachas?
La cantidad exacta de cucharadas de orégano contra las plagas
Para elaborar un repelente concentrado y efectivo, la proporción de ingredientes resulta clave. Si vas a preparar una infusión líquida para pulverizar con un atomizador, la medida recomendada es utilizar dos cucharadas de orégano seco (o un puñado equivalente de hojas frescas) por cada taza de agua (aproximadamente 250 mililitros).
En caso de querer preparar un litro entero de repelente, deberás emplear entre 6 y 8 cucharadas. Lo cierto es que cada una de ellas no debe estar sola.
Por otro lado, si buscás potenciar la fórmula para combatir las plagas, se aconseja colocar dos cucharadas de orégano junto a dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos de azúcar.
El azúcar atraerá a los insectos, el orégano enmascarará el olor del ambiente y el bicarbonato actuará directamente sobre su sistema digestivo.
Cómo preparar y aplicar la infusión de orégano
Si te decidís por la alternativa en espray para rociar en los rincones críticos de tu hogar, el procedimiento es de lo más sencillo:
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Hervir el agua: colocá en un recipiente una taza de agua con dos cucharadas de orégano y dejá que hierva durante 5 a 10 minutos para liberar todos sus aceites esenciales.
Enfriar y colar: retirá del fuego, dejá que la mezcla tome temperatura ambiente y colala bien con un lienzo o colador fino para no obstruir el pico del gatillo.
Verter en un atomizador: pasá el líquido a una botella con pulverizador.
Rociar las zonas clave: aplicá generosamente sobre zócalos, grietas, grietas de las paredes, detrás de la heladera, debajo de la bacha y cerca del tacho de basura.
En pocas palabras
- Orégano: su intenso aroma repele eficazmente a las cucarachas del hogar.
- Preparación: se recomiendan dos cucharadas de orégano seco por taza de agua para un repelente casero.
- Combinación: mezclar orégano con bicarbonato y azúcar potencia su efectividad como insecticida.