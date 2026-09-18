Cuántas cucharadas de orégano son suficientes para ahuyentar a las cucarachas de casa

En caso de querer preparar un litro entero de repelente, deberás emplear entre 6 y 8 cucharadas. Lo cierto es que cada una de ellas no debe estar sola.

Por otro lado, si buscás potenciar la fórmula para combatir las plagas, se aconseja colocar dos cucharadas de orégano junto a dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos de azúcar.

Las cucarachas detestan el aroma del orégano, aunque debes dar con la medida justa.

El azúcar atraerá a los insectos, el orégano enmascarará el olor del ambiente y el bicarbonato actuará directamente sobre su sistema digestivo.

Cómo preparar y aplicar la infusión de orégano

Si te decidís por la alternativa en espray para rociar en los rincones críticos de tu hogar, el procedimiento es de lo más sencillo: