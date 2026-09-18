La llegada del papa León XIV a la Argentina ya moviliza los preparativos para recibir a miles de fieles. De cara a la visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) abrió la convocatoria nacional para quienes quieran colaborar como voluntarios en las distintas actividades.
Cómo ser voluntario para la visita del papa León XIV a la Argentina, que tiene agenda confirmada
El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre y ya está abierta la convocatoria para voluntarios que colaboren en Luján, Buenos Aires y Córdoba
Según informó la organización, ya hay más de 10.000 personas inscriptas en todo el país. Los colaboradores tendrán tareas vinculadas con la logística, orientación y asistencia de los fieles.
La convocatoria contempla actividades en tres lugares incluidos en la agenda pastoral:
- Basílica de Luján
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Córdoba
León XIV en Argentina: dónde pueden trabajar los voluntarios
Para participar es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la CEA:
- Ser de nacionalidad argentina.
- Tener entre 18 y 65 años.
- Completar la inscripción mediante la plataforma digital habilitada por la Conferencia Episcopal Argentina.
En Córdoba, el desafío logístico será especialmente importante. El vocero del Arzobispado, Munir Bracco, explicó que se busca conformar un equipo de entre 8.000 y 10.000 voluntarios para las actividades previstas en esa provincia. Hasta el momento, según detalló, ya se anotaron unos 3.500 aspirantes.
“Nos estamos preparando con mucho entusiasmo y hay mucha gente que se está anotando para ser voluntarios. Vamos a vivir un acontecimiento histórico, los creyentes y todos los argentinos. Que el Papa venga a la Argentina es un verdadero regalo de Dios”, afirmó Bracco.
El principal operativo cordobés será el 10 de noviembre, cuando León XIV presida una misa multitudinaria en el predio de FAdeA. Se estima una asistencia de entre 800.000 y 1 millón de personas.
Las actividades comenzarán la noche anterior con una vigilia que incluirá espectáculos musicales, expresiones artísticas y momentos de oración. El Papa también realizará recorridos en vehículo cerrado y en el Papamóvil para acercarse a los fieles.
La convocatoria se presenta como una oportunidad de servicio comunitario y está vinculada con las orientaciones de Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial.
En pocas palabras
- Papa León XIV: visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre.
- Voluntarios: convocatoria abierta para colaborar en Luján, Buenos Aires y Córdoba.
- Requisitos: ser argentino, entre 18 y 65 años, y completar inscripción digital.