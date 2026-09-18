Cómo ser voluntario para la visita del papa León XIV a la Argentina, que tiene agenda confirmada

Basílica de Luján

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Córdoba

El papa León XIV hará una gira en la que incluirá Argentina y millones de fieles lo esperan. Foto: archivo

León XIV en Argentina: dónde pueden trabajar los voluntarios

Para participar es necesario cumplir con los requisitos establecidos por la CEA:

Ser de nacionalidad argentina.

Tener entre 18 y 65 años.

Completar la inscripción mediante la plataforma digital habilitada por la Conferencia Episcopal Argentina.

En Córdoba, el desafío logístico será especialmente importante. El vocero del Arzobispado, Munir Bracco, explicó que se busca conformar un equipo de entre 8.000 y 10.000 voluntarios para las actividades previstas en esa provincia. Hasta el momento, según detalló, ya se anotaron unos 3.500 aspirantes.

“Nos estamos preparando con mucho entusiasmo y hay mucha gente que se está anotando para ser voluntarios. Vamos a vivir un acontecimiento histórico, los creyentes y todos los argentinos. Que el Papa venga a la Argentina es un verdadero regalo de Dios”, afirmó Bracco.

El papa León XIV visitará Argentina y se espera un fuerte operativo tanto en Córdoba como Buenos Aires. Foto: archivo

El principal operativo cordobés será el 10 de noviembre, cuando León XIV presida una misa multitudinaria en el predio de FAdeA. Se estima una asistencia de entre 800.000 y 1 millón de personas.

Las actividades comenzarán la noche anterior con una vigilia que incluirá espectáculos musicales, expresiones artísticas y momentos de oración. El Papa también realizará recorridos en vehículo cerrado y en el Papamóvil para acercarse a los fieles.

La convocatoria se presenta como una oportunidad de servicio comunitario y está vinculada con las orientaciones de Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, dedicada a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial.