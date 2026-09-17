Papa León XIV: monjas cordobesas trabajan a contrarreloj para producir 400.000 hostias

Las monjas de la Congregación Hijas de San José en Córdoba son las encargadas de fabricar 400.000 hostias.

Cómo es el trabajo diario de las monjas

La preparación de las hostias comienza con una receta básica que consta únicamente de harina de trigo refinada (cuatro ceros) y agua helada. Diariamente, utilizan unos 25 kilos de harina para obtener una masa cremosa, similar a la de los panqueques. La hermana Mónica explicó que el agua debe estar muy fría para evitar que la masa se corte, alcanzando un espesor similar a un yogur bebible.

Posteriormente, la masa se cocina en máquinas hidráulicas con planchas que marcan el grabado de los diferentes tamaños de hostias. Tras un breve estacionamiento para evitar que se sequen, las obleas se humedecen levemente antes de ser cortadas con máquinas especiales o, en caso de ausencia de energía eléctrica, de forma manual.

Las hostias que no cumplen con los estándares de calidad por estar rotas o quemadas son descartadas, y las aptas son empaquetadas para su distribución.

La producción especial para la visita papal

La demanda de 400.000 hostias chicas representa un desafío significativo para la congregación, compuesta por tres hermanas y dos colaboradoras. “Yo fui a la capilla, recé y le dije: ‘Jesús, voy a decir que sí, porque vos después vas a multiplicar los panes’”, relató sor Mónica sobre el momento de aceptar el encargo.

Ya han completado la producción de 200.000 unidades y trabajan a pleno para finalizar el resto.

En paralelo a esta tarea especial, la congregación mantiene la producción cotidiana para abastecer a las parroquias. La hermana Mónica también enfatizó la confección de hostias para celíacos, con la esperanza de que ningún fiel se quede sin recibir la comunión. La visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, incluye misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.