Visita del papa León XIV a la Argentina: nuevas actividades en Córdoba y Buenos Aires

El Santo Padre llegará a nuestro país el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay. Su primera escala formal será en el monumento al General Don José de San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde rendirá tributo con una ofrenda floral.

Esa misma jornada mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei y representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. También se reunirá con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín y cerrará la noche en la Nunciatura Apostólica.

El papa León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

La jornada del lunes 9 de noviembre estará marcada por el compromiso social y pastoral:

Cottolengo Don Orione (Claypole): visita a la institución que brinda atención a personas con discapacidad y sectores vulnerables.

Monumento a los Españoles (Palermo): celebración de una misa multitudinaria.

Universidad Católica Argentina (UCA): encuentro con referentes del Mundo del Trabajo.

Palacio San Martín y Catedral Metropolitana: participación en un Encuentro Ecuménico Interreligioso y una reunión con obispos argentinos.

Córdoba

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a la provincia de Córdoba. La agenda preliminar contempla una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA), además de un paso por la Catedral Nuestra Señora de la Asunción para encontrarse con líderes religiosos de la región. Por la noche retornará a Buenos Aires para una vigilia con la juventud frente al Monumento a los Españoles.

Luján, Buenos Aires

El miércoles 11 de noviembre comenzará con una visita al penal de Devoto para dialogar con las personas privadas de la libertad. Luego, la comitiva se trasladará a Luján.

El miércoles 11 de noviembre el papa León XIV llegará a la Basílica de Luján.

En la Basílica de Luján, el Pontífice oficiará una celebración litúrgica y sostendrá una reunión con voluntarios en la Villa Marista antes de emprender viaje rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira por América Latina.