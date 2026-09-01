El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, anunció que la ceremonia multitudinaria del papa León XIV se realizará el 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. La medida busca descartar espacios cerrados o estadios para evitar limitaciones en la concurrencia de los fieles.
Visita del papa León XIV en Argentina: confirmaron el escenario para la misa central
El arzobispo Jorge García Cuerva anunció que el evento del papa León XIV será en el Monumento a los Españoles, en Palermo, para evitar límites de aforo
El encuentro litúrgico principal del papa León XIV se perfila como el acontecimiento más masivo de la gira apostólica, trayendo un mensaje de fe. Las autoridades eclesiásticas destacaron que esta localización permitirá recibir a miles de creyentes. La infraestructura montada en la intersección de las avenidas Libertador y Sarmiento servirá para la jornada de encuentro con los jóvenes.
La elección del predio responde a criterios de logística y capacidad organizativa. En un primer momento se evaluó la utilización de estadios de fútbol, pero las autoridades episcopales prefirieron optar por un predio al aire libre para recibir al pontífice.
Recorrido e itinerario del papa León XIV
El itinerario contempla actividades oficiales en la Capital Federal. Entre los compromisos previstos, el jefe de Estado de la Santa Sede mantendrá un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín. Además, rendirá un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima de Retiro.
En el ámbito social, la agenda incorpora paradas de fuerte carga simbólica. Se prevé una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la comitiva visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole para acompañar a la comunidad.
Las actividades contarán con estrictos dispositivos de prevención coordinados entre los equipos del Vaticano y las fuerzas de seguridad. La intención de la Conferencia Episcopal es asegurar la fluidez de los desplazamientos para que el público acompañe al papa León XIV.
Cobertura e infraestructura para la gira del papa León XIV
Las jornadas de actividad litúrgica y las presentaciones públicas contarán con una cobertura audiovisual unificada para los medios. La unificación de los escenarios en Palermo responde también a pautas de contención presupuestaria. Al disponer de un solo montaje técnico, la organización reducirá costos operativos en sonido y pantallas.
El comité organizador confirmó que el itinerario oficial contempla celebraciones en el interior del país, incluyendo las sedes de Córdoba, el martes 10 de noviembre, y la tradicional misa en la Basílica de Luján, el miércoles 11. De este modo, la propuesta busca federalizar las instancias de contacto directo con las comunidades.
La confirmación definitiva de los horarios y del programa detallado se mantiene a la espera del comunicado oficial de la Santa Sede. No obstante, los coordinadores remarcaron que el esquema diagramado se encuentra en su fase final de supervisión por el Comité Nacional.
En pocas palabras
- El papa León XIV en Argentina: realizará su misa central en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
- Espacio amplio: la elección del lugar busca evitar límites de aforo y permitir la asistencia masiva de fieles.
- Itinerario: la gira apostólica incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros sociales y religiosos.