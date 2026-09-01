Visita del papa León XIV en Argentina: confirmaron el escenario para la misa central

Recorrido e itinerario del papa León XIV

El itinerario contempla actividades oficiales en la Capital Federal. Entre los compromisos previstos, el jefe de Estado de la Santa Sede mantendrá un encuentro ecuménico e interreligioso en el Palacio San Martín. Además, rendirá un homenaje al general José de San Martín en la plaza homónima de Retiro.

En el ámbito social, la agenda incorpora paradas de fuerte carga simbólica. Se prevé una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, la comitiva visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole para acompañar a la comunidad.

El papa León XIV realizará una misa en la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre.

Las actividades contarán con estrictos dispositivos de prevención coordinados entre los equipos del Vaticano y las fuerzas de seguridad. La intención de la Conferencia Episcopal es asegurar la fluidez de los desplazamientos para que el público acompañe al papa León XIV.

Cobertura e infraestructura para la gira del papa León XIV

Las jornadas de actividad litúrgica y las presentaciones públicas contarán con una cobertura audiovisual unificada para los medios. La unificación de los escenarios en Palermo responde también a pautas de contención presupuestaria. Al disponer de un solo montaje técnico, la organización reducirá costos operativos en sonido y pantallas.

El comité organizador confirmó que el itinerario oficial contempla celebraciones en el interior del país, incluyendo las sedes de Córdoba, el martes 10 de noviembre, y la tradicional misa en la Basílica de Luján, el miércoles 11. De este modo, la propuesta busca federalizar las instancias de contacto directo con las comunidades.

La confirmación definitiva de los horarios y del programa detallado se mantiene a la espera del comunicado oficial de la Santa Sede. No obstante, los coordinadores remarcaron que el esquema diagramado se encuentra en su fase final de supervisión por el Comité Nacional.