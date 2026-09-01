En el mercado inmobiliario y de la construcción, las viviendas modulares (casas prefabricadas) han comenzado a ganar terreno como una alternativa frente a las obras tradicionales. Recientemente, a través de plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, captó la atención la oferta del modelo MUV30, comercializado por la firma Müvhaus Argentina a un precio de 62,9 millones de pesos.
La casa prefabricada que se vende en Mercado Libre por $62,9 millones
La superficie de 56 metros cuadrados es equivalente a un departamento de dos o tres ambientes
Se trata de un sistema de hogar expandible que propone una superficie habitable de 56 metros cuadrados -superficie equivalente a un departamento de dos o tres ambientes- con la particularidad de trasladarse de forma compacta y desplegarse en el terreno de destino mediante un proceso de obra seca, lo que reduce los tiempos de montaje y evita las complicaciones habituales de la edificación convencional.
Características técnicas, distribución y niveles de equipamiento
El modelo MUV30 está fabricado sobre una estructura de alta resistencia con aislamiento termoacústico para un adecuado comportamiento frente al clima, según figura en la publicación. Desplegada, la unidad alcanza dimensiones de 9.000 × 6.220 × 2.480 milímetros. Su distribución base contempla un área central destinada a living-comedor, cocina, dormitorios y baño completo, aunque la configuración interna de tabiques permite adaptaciones según las necesidades del usuario.
En cuanto a las terminaciones y la tecnología incorporada, la unidad incluye:
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Aberturas y pisos: carpintería de aluminio en tono gris y pisos de PVC rígido de alta durabilidad (SPC).
Acceso y seguridad: sistema de cerradura inteligente en la puerta principal.
Equipamiento de baño y cocina: baño completo con inodoro inteligente de tecnología integrada, accesorios de grifería y muebles de cocina de diseño.
Instalación eléctrica: sistema normatizado para 220–240 V (50 Hz), listo para conexión a red local.
Por su formato modular, este tipo de estructuras suele aplicarse tanto para vivienda residencial permanente o de fin de semana, como para emprendimientos turísticos, oficinas corporativas o campamentos en industrias como la minería y la energía.
Aspectos clave a tener en cuenta antes de la compra
Si bien la publicación en Mercado Libre contempla opciones de compra y financiación a pedido, existen diversos factores operativos e hidrosanitarios que todo comprador debe verificar antes de realizar la inversión:
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Plazos y disponibilidad: el vendedor solicita realizar la consulta de stock y tiempos de entrega previa oferta, dado que son unidades importadas o ensambladas a pedido.
Cimentación y servicios: aunque la estructura es autosuficiente, el terreno debe estar previamente nivelado y contar con las conexiones de agua, cloacas/biodigestor y electricidad preparadas en el punto de apoyo.
Logística y traslado: el costo del flete y la descarga con grúa en el lote suelen cotizarse por separado según la distancia.
Inspección presencial: para quienes busquen conocer el producto antes de formalizar la operación, la empresa dispone de unidades de exhibición en sus showrooms de Gualeguaychú (Entre Ríos) y Salta Capital, atendiendo con agenda previa.
En pocas palabras
- Casa prefabricada: Se ofrece modelo MUV30 de 56 m² por $62,9 millones en Mercado Libre.
- Características: Estructura de alta resistencia, aislamiento termoacústico, aberturas de aluminio y cerradura inteligente.
- Aspectos a considerar: Verificar plazos, cimentación, servicios, logística y posibilidad de inspección presencial.