La casa prefabricada que se vende en Mercado Libre por $62,9 millones

Se trata de un sistema de hogar expandible que propone una superficie habitable de 56 metros cuadrados -superficie equivalente a un departamento de dos o tres ambientes- con la particularidad de trasladarse de forma compacta y desplegarse en el terreno de destino mediante un proceso de obra seca, lo que reduce los tiempos de montaje y evita las complicaciones habituales de la edificación convencional.

Así es por dentro la casa que venden en Mercado Libre por 62,9 millones de pesos.

Características técnicas, distribución y niveles de equipamiento

El modelo MUV30 está fabricado sobre una estructura de alta resistencia con aislamiento termoacústico para un adecuado comportamiento frente al clima, según figura en la publicación. Desplegada, la unidad alcanza dimensiones de 9.000 × 6.220 × 2.480 milímetros. Su distribución base contempla un área central destinada a living-comedor, cocina, dormitorios y baño completo, aunque la configuración interna de tabiques permite adaptaciones según las necesidades del usuario.