Una serie de huellas de dinosaurios descubierta en una zona remota de Columbia Británica, Canadá, permitió reconstruir parte de un ecosistema que existió hace aproximadamente 88 millones de años y, además, completar un importante vacío en el registro paleontológico del país. Es un impresionante descubrimiento.
Impresionante descubrimiento: huellas de dinosaurios de 88 millones de años llenan un enorme vacío científico
El descubrimiento ocurrió en un antiguo delta y corresponde al período Coniaciano, una etapa de la historia de la Tierra poco documentada en esa región
El hallazgo original se produjo en 1988, cuando el investigador Guy Plint encontró los rastros en una formación rocosa ubicada cerca de Tumbler Ridge, en el nordeste de la provincia. El acceso al lugar es tan complejo que solo puede realizarse en helicóptero, una dificultad que durante años frenó los trabajos científicos.
Recién en 2022, Plint regresó al sitio acompañado por el paleontólogo Charles Helm para estudiar, medir y fechar las huellas. La investigación determinó que se trataba de las primeras huellas de dinosaurio del período Coniaciano registradas en Canadá.
Descubrimiento de huellas de dinosaurio: un paisaje de grandes herbívoros
El Coniaciano transcurrió entre 89,8 y 86,5 millones de años atrás, cuando el nivel del mar era unos 100 metros superior al actual. En el oeste canadiense, las rocas correspondientes a ese período son principalmente de origen marino. Sin embargo, el yacimiento conserva algo diferente: los restos de un antiguo delta fluvial.
Las huellas más abundantes tienen entre 30 y 50 centímetros de longitud y presentan tres dedos anchos y romos. Los investigadores atribuyeron la mayoría a ornitópodos, aunque también identificaron rastros compatibles con terópodos carnívoros y dinosaurios acorazados.
El terreno fosilizado aporta además pistas sobre la vegetación. Allí quedaron preservadas raíces y troncos que indican la existencia de una llanura cubierta por helechos, coníferas y plantas con flores.
La presencia de una vegetación más nutritiva habría favorecido la aparición de grandes herbívoros y, en consecuencia, de los depredadores que se alimentaban de ellos.
El escenario resulta especialmente interesante porque, a diferencia de otros yacimientos más antiguos de la región, donde predominaban los anquilosaurios, en este sitio las huellas de ornitópodos son las más numerosas.
Los rastros no permiten determinar las especies exactas que recorrieron el lugar, pero sí ofrecen una imagen de la diversidad que existía en ese momento. Herbívoros gigantes, carnívoros y dinosaurios protegidos por placas o armaduras compartieron aquel delta hace millones de años.
Los científicos también difundieron imágenes digitales del terreno, que integra la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO.
El descubrimiento resulta relevante para comprender cómo evolucionaron las comunidades de dinosaurios en Norteamérica durante el Cretácico. Para la paleontología canadiense, además, representa la recuperación de una pieza de información que durante millones de años permaneció oculta en un paisaje que posteriormente quedó cubierto por el mar.
En pocas palabras
- Descubrimiento: hallan huellas de dinosaurios de 88 millones de años en Canadá.
- Periodo: corresponden al Coniaciano, etapa poco documentada en la región.
- Relevancia: completa un vacío en el registro paleontológico canadiense.