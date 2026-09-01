Impresionante descubrimiento: huellas de dinosaurios de 88 millones de años llenan un enorme vacío científico

Descubrimiento de huellas de dinosaurio: un paisaje de grandes herbívoros

El Coniaciano transcurrió entre 89,8 y 86,5 millones de años atrás, cuando el nivel del mar era unos 100 metros superior al actual. En el oeste canadiense, las rocas correspondientes a ese período son principalmente de origen marino. Sin embargo, el yacimiento conserva algo diferente: los restos de un antiguo delta fluvial.

Las huellas encontradas, impresionantes. Foto: gentileza

Las huellas más abundantes tienen entre 30 y 50 centímetros de longitud y presentan tres dedos anchos y romos. Los investigadores atribuyeron la mayoría a ornitópodos, aunque también identificaron rastros compatibles con terópodos carnívoros y dinosaurios acorazados.

El terreno fosilizado aporta además pistas sobre la vegetación. Allí quedaron preservadas raíces y troncos que indican la existencia de una llanura cubierta por helechos, coníferas y plantas con flores.

La presencia de una vegetación más nutritiva habría favorecido la aparición de grandes herbívoros y, en consecuencia, de los depredadores que se alimentaban de ellos.

El escenario resulta especialmente interesante porque, a diferencia de otros yacimientos más antiguos de la región, donde predominaban los anquilosaurios, en este sitio las huellas de ornitópodos son las más numerosas.

Los rastros no permiten determinar las especies exactas que recorrieron el lugar, pero sí ofrecen una imagen de la diversidad que existía en ese momento. Herbívoros gigantes, carnívoros y dinosaurios protegidos por placas o armaduras compartieron aquel delta hace millones de años.

Los científicos también difundieron imágenes digitales del terreno, que integra la red de Geoparques Mundiales de la UNESCO.

El descubrimiento resulta relevante para comprender cómo evolucionaron las comunidades de dinosaurios en Norteamérica durante el Cretácico. Para la paleontología canadiense, además, representa la recuperación de una pieza de información que durante millones de años permaneció oculta en un paisaje que posteriormente quedó cubierto por el mar.