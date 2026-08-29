Entró a un departamento vacío y encontró una pintura que resolvió un misterio sobre Picasso

Los oficiales contactaron a Bill DeLind, antiguo copropietario del establecimiento artístico. El experto examinó el objeto para confirmar su autenticidad ante las autoridades. "Nunca esperé volver a verla", expresó el galerista sobre la recuperación. "El hecho de que apareciera ocho años después en perfectas condiciones es simplemente asombroso", añadió.

Robo misterioso

El recinto operaba sin cámaras de seguridad funcionales durante la época del hurto. "Alguien entró a mitad del día, descolgó un Picasso de la pared, salió con él", explicó DeLind. "Nadie se dio cuenta, ni yo ni mi socio", lamentó el especialista respecto al crimen.

Los dueños ofrecieron recompensas monetarias para recuperar la pieza gráfica, llegando a prometer hasta 10.000 dólares. Michael Goforth, copropietario ya fallecido, relató la angustia del momento en una entrevista. "Dije: 'Bill, dime que el Picasso está a prueba'. La mirada que me dio no tenía precio", recordó. "Fue una violación. Nos gusta compartir estas hermosas obras con todos en la comunidad. Para que alguien simplemente entre, se aproveche de eso, fue hiriente", confesó en 2023.

El experto en delitos de arte del FBI, Robert Wittman, había anticipado que las obras sustraídas suelen reaparecer con el paso del tiempo. El reciente descubrimiento confirmó sus sospechas. Dertz experimentó mucha ansiedad al conocer el origen de la pieza gráfica alojada en su departamento. Pasó la noche caminando, "enloqueciendo", según relató su novia Natassha Delgado, antes de entregar la imagen a la policía.

La aseguradora a cargo de compensar económicamente a los galeristas es ahora la dueña legal de la pieza. DeLind mantiene la esperanza de poder colgar el cuadro nuevamente en su local por unos meses. La policía confirmó que el delito sigue bajo investigación, aunque el plazo de prescripción para hurtos en Wisconsin suele ser de seis años.