Especialistas en arqueología hallaron en Dinamarca fragmentos de ropa con unos 1300 años de antigüedad. El inusual descubrimiento tuvo lugar en el sitio de Skonager, cerca de la histórica ciudad comercial de Varde, en el suroeste de Jutlandia.
Descubren una reliquia vikinga del siglo VIII en un muy buen estado de conservación
Un asombroso descubrimiento en Dinamarca saca a la luz fragmentos textiles milenarios conservados por la acción química del metal
Las excavaciones iniciadas en 2024 permitieron encontrar un cementerio con tumbas de personas de diversas edades, sepultadas junto a bienes como cuchillos de hierro o cuentas de vidrio.
Un descubrimiento inusual
Los retazos de tela aparecieron en una tumba que albergaba dos broches ovalados, piezas fuertemente asociadas a la vestimenta femenina de la época. Restos del tejido quedaron adheridos tanto en la parte delantera como en la trasera de las joyas.
Al corroerse el metal de los accesorios, se liberaron sales que preservaron el material de forma inadvertida durante siglos. La posición de la ropa sobre los broches ayudará a determinar si las piezas provienen de distintas capas o cómo se organizaban las prendas.
La supervivencia de ropa de los vikingos es extremadamente rara, ya que la mayor parte de la evidencia física se limita a trozos pequeños conservados por azar. Una de las joyas halladas en el entierro muestra signos de reparación previa.
Dicho detalle sugiere que podría tratarse de una reliquia familiar mucho más antigua que los propios tejidos encontrados en el lugar.
El análisis minucioso
Para conocer más sobre los restos de Skonager, la experta en textiles Lise Ræder Knudsen investigará las técnicas de tejido utilizadas para crear el material, junto a su posible patrón.
Además, el equipo científico planea utilizar datación por radiocarbono para estimar la edad exacta de las muestras. Las investigadoras del Museo Nacional de Dinamarca Ulla Mannering junto a Charlotte Rimstad analizarán las hebras para identificar cualquier rastro de pigmento restante.
"La pigmentación de la lana junto al uso de colores en las fibras textiles es un método tan antiguo como la tecnología de tejido en Dinamarca", escribió Mannering en un resumen del proyecto. Aunque la evidencia arqueológica sobre tintes textiles escandinavos es fragmentaria, los hallazgos sobrevivientes indican que las prendas teñidas formaban parte fundamental de dicha cultura.
Por su parte, la arqueóloga Michèle Hayeur Smith destacó la importancia de la producción textil comunitaria para soportar el duro clima del Atlántico Norte. "Los textiles junto a lo que hacían las mujeres eran tan cruciales como la caza, la construcción de casas o las luchas por el poder", afirmó la especialista sobre el valor histórico de los elementos hallados.
En pocas palabras
- Descubrimiento arqueológico: hallaron fragmentos textiles de 1300 años en Dinamarca.
- Conservación inusual: el metal de los broches preservó la tela milenaria.
- Análisis en curso: expertos investigan técnicas de tejido y pigmentación de las prendas.