Descubren una reliquia vikinga del siglo VIII en un muy buen estado de conservación

Al corroerse el metal de los accesorios, se liberaron sales que preservaron el material de forma inadvertida durante siglos. La posición de la ropa sobre los broches ayudará a determinar si las piezas provienen de distintas capas o cómo se organizaban las prendas.

La supervivencia de ropa de los vikingos es extremadamente rara, ya que la mayor parte de la evidencia física se limita a trozos pequeños conservados por azar. Una de las joyas halladas en el entierro muestra signos de reparación previa.

Dicho detalle sugiere que podría tratarse de una reliquia familiar mucho más antigua que los propios tejidos encontrados en el lugar.

El análisis minucioso

Para conocer más sobre los restos de Skonager, la experta en textiles Lise Ræder Knudsen investigará las técnicas de tejido utilizadas para crear el material, junto a su posible patrón.

Representación generada con IA de cómo creen los científicos que se veían las mujeres que usaban estos vestidos.

Además, el equipo científico planea utilizar datación por radiocarbono para estimar la edad exacta de las muestras. Las investigadoras del Museo Nacional de Dinamarca Ulla Mannering junto a Charlotte Rimstad analizarán las hebras para identificar cualquier rastro de pigmento restante.

"La pigmentación de la lana junto al uso de colores en las fibras textiles es un método tan antiguo como la tecnología de tejido en Dinamarca", escribió Mannering en un resumen del proyecto. Aunque la evidencia arqueológica sobre tintes textiles escandinavos es fragmentaria, los hallazgos sobrevivientes indican que las prendas teñidas formaban parte fundamental de dicha cultura.

Por su parte, la arqueóloga Michèle Hayeur Smith destacó la importancia de la producción textil comunitaria para soportar el duro clima del Atlántico Norte. "Los textiles junto a lo que hacían las mujeres eran tan cruciales como la caza, la construcción de casas o las luchas por el poder", afirmó la especialista sobre el valor histórico de los elementos hallados.