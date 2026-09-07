Para qué sirve poner en el techo de casa una manguera negra de plástico

La manguera se dispone en el techo formando una espiral o varios tramos sobre una superficie expuesta al sol. El agua que se encuentra dentro recibe el calor que absorbe el material. El sistema hecho en casa puede utilizar la circulación natural del agua, conocida como termosifón, aunque también existen diseños que utilizan una bomba para hacer circular el agua.

¿Para qué se utiliza el agua caliente?

La ubicación en el techo permite aprovechar una superficie con buena exposición solar. En uno de los ejemplos estudiados, una manguera de ¾ de pulgada pudo llevar el agua que contenía hasta temperaturas de entre 50 °C y 60 °C en unos 30 a 45 minutos, bajo buenas condiciones de radiación solar.

El objetivo principal de estos sistemas es producir agua caliente para usos domésticos, como el aseo personal y el lavado. Los colectores solares térmicos en casa pueden utilizarse para calentar agua de uso doméstico y que existen modelos de bajo costo construidos con caños plásticos de polietileno negro.

La principal ventaja de este sistema es que permite aprovechar la energía solar mediante materiales relativamente sencillos. Sin embargo, no alcanza con dejar cualquier manguera negra sobre el techo para tener un calefón solar eficiente. Por otro lado, el rendimiento depende de la longitud y diámetro de la manguera, la cantidad de agua, la radiación solar, la temperatura exterior, la circulación y el aislamiento del sistema.