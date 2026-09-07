¿Por qué se generan chispazos en los tomacorrientes de la casa cuando conectamos un aparato?

Las chispas o destellos que se forman al conectar un aparato pueden ser normales o pueden ser graves y peligrosas. Lo importante es saber detectar el tipo de chispazo de electricidad para actuar y realizar los arreglos correspondientes.

Cuando enchufamos el electrodoméstico y se forma una pequeña chispa azul o un arco azul en la conexión, no hay de qué preocuparse. Esto pasa porque el enchufe del electrodoméstico que estamos conectando consume electricidad por el cierre de contacto.

Si conectamos aparatos que consumen mucha electricidad, la demanda inicial provoca este chispazo breve. Un falso contacto o desgaste también puede ser la causa: cuando los resortes internos del tomacorriente se gastan con el tiempo, los contactos quedan flojos y generan chispas.

Un problema de electricidad de casa que puede ocurrir por varios motivos.

Si las clavijas o patas del enchufe están sucias u oxidadas, la conexión no es limpia y se generan chispazos. Lo mismo puede pasar cuando conectamos aparatos de conexión lenta que alargan el proceso de conexión y por eso salta chispa.

¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando el chispazo es grande, con ruido fuerte y genera chispas blancas o amarillas continuas que siguen incluso cuando el electrodoméstico ya está completamente conectado.

Esto puede ser una señal de un cableado defectuoso, de cables sueltos detrás de la placa, de humedad en la pared o de un cortocircuito en tu electrodoméstico. Estos tomacorrientes de la casa no hay que usarlos hasta que un experto los arregle.

¿Qué hay que hacer cuando salen chispazos de un tomacorriente de la casa?

Si el problema de electricidad no tiene que ver con el arco normal de conexión y las chispas son constantes, hay que desenchufar el electrodoméstico únicamente si no está generando chispas de electricidad ni está caliente; de lo contrario, antes hay que cortar el circuito eléctrico o térmico.

Presta atención al olor, aspecto del toma y al tamaño del chispazo para evitar problemas más graves.

Verifica si hay quemaduras, grietas o derretimiento en la toma de electricidad o si el enchufe tiene las puntas oscurecidas. Presta atención al olor a quemado y contacta inmediatamente a un electricista por cualquier chispa que no sea común.