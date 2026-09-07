Cómo eliminar el moho de las ventanas de tu casa usando jabón de lavavajillas

Al combinarlo con agua tibia, actúa rompiendo la capa superficial donde se asientan las esporas de moho, lo que facilita su remoción sin dañar los materiales de las ventanas.

Además de quitar la suciedad visible, deja una capa protectora temporal sobre las superficies que dificulta que la humedad vuelva a depositarse rápidamente en una zona tan común como el marco de las ventanas.

Paso a paso: cómo aplicarlo en tus ventanas

Para realizar esta limpieza profunda en las ventanas de la casa y obtener un resultado impecable, se debe seguir un procedimiento muy sencillo: