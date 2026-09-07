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Pronóstico

El Servicio Meteorológico adelantó una subida de temperatura, lluvias y otra vez mucho frío

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa un marcado ascenso térmico que rozará los 21°C durante los primeros días de la semana, seguido por un brusco descenso de las temperaturas y precipitaciones

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
El Servicio Meteorológico adelantó una subida de temperatura, lluvias y otra vez mucho frío

El Servicio Meteorológico adelantó una subida de temperatura, lluvias y otra vez mucho frío

El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza registrará una importante variabilidad meteorológica durante los próximos días. Luego de un inicio de semana agradable con máximas que alcanzarán los 21°C, el clima cambiará de forma drástica hacia el fin de semana con la llegada de un frente frío marcado con lluvias e inestabilidad, acompañadas por una fuerte caída de los termómetros que apenas marcarán 5°C de máxima.

Primera mitad de la semana: ascenso térmico y sol

Durante los primeros días se mantendrán condiciones estables y temperaturas en paulatino ascenso en toda Mendoza:

  • Lunes 7: la jornada arranca con una mínima de 1°C y alcanzará una máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de precipitaciones.
  • Martes 8: se consolida la subida de temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima que llegará a los 20°C bajo un cielo soleado.
  • Miércoles 9: será el día más cálido de la semana, registrando una temperatura mínima de 8°C y un pico máximo de 21°C.
  • Jueves 10: iniciará la transición con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, con nubosidad en aumento hacia la tarde y noche.

Fin de semana: precipitaciones y un brusco descenso de la temperatura

El panorama cambiará de manera sustancial a partir del viernes por la entrada de un frente frío que traerá lluvias e inestabilidad en gran parte del territorio de Mendoza:

  • Viernes 11: la máxima descenderá a 12°C con una mínima de 7°C, registrando hasta un 40% de probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche.
  • Sábado 12: será la jornada más fría del periodo, con una máxima de tan solo 5°C y una mínima de 4°C, acompañada de precipitaciones continuas de hasta el 40%.
  • Domingo 13: persistirá el frío intenso con cielo cubierto, anotando una mínima de 5°C y una máxima que no superará los 7°C.

En pocas palabras

  • Ascenso térmico: Se espera un marcado aumento de temperaturas en Mendoza, alcanzando los 21°C.
  • Cambio drástico: A partir del viernes, el pronóstico indica lluvias, inestabilidad y un brusco descenso de la temperatura.
  • Fin de semana frío: Se anticipan máximas de hasta 7°C y mínimas de 4°C con precipitaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI

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