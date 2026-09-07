El pronóstico del tiempo para la provincia de Mendoza registrará una importante variabilidad meteorológica durante los próximos días. Luego de un inicio de semana agradable con máximas que alcanzarán los 21°C, el clima cambiará de forma drástica hacia el fin de semana con la llegada de un frente frío marcado con lluvias e inestabilidad, acompañadas por una fuerte caída de los termómetros que apenas marcarán 5°C de máxima.
Pronóstico
El Servicio Meteorológico adelantó una subida de temperatura, lluvias y otra vez mucho frío
El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa un marcado ascenso térmico que rozará los 21°C durante los primeros días de la semana, seguido por un brusco descenso de las temperaturas y precipitaciones
Primera mitad de la semana: ascenso térmico y sol
Durante los primeros días se mantendrán condiciones estables y temperaturas en paulatino ascenso en toda Mendoza:
- Lunes 7: la jornada arranca con una mínima de 1°C y alcanzará una máxima de 15°C, con cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de precipitaciones.
- Martes 8: se consolida la subida de temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima que llegará a los 20°C bajo un cielo soleado.
- Miércoles 9: será el día más cálido de la semana, registrando una temperatura mínima de 8°C y un pico máximo de 21°C.
- Jueves 10: iniciará la transición con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, con nubosidad en aumento hacia la tarde y noche.
Fin de semana: precipitaciones y un brusco descenso de la temperatura
El panorama cambiará de manera sustancial a partir del viernes por la entrada de un frente frío que traerá lluvias e inestabilidad en gran parte del territorio de Mendoza:
- Viernes 11: la máxima descenderá a 12°C con una mínima de 7°C, registrando hasta un 40% de probabilidad de lluvias hacia la tarde y la noche.
- Sábado 12: será la jornada más fría del periodo, con una máxima de tan solo 5°C y una mínima de 4°C, acompañada de precipitaciones continuas de hasta el 40%.
- Domingo 13: persistirá el frío intenso con cielo cubierto, anotando una mínima de 5°C y una máxima que no superará los 7°C.
En pocas palabras
- Ascenso térmico: Se espera un marcado aumento de temperaturas en Mendoza, alcanzando los 21°C.
- Cambio drástico: A partir del viernes, el pronóstico indica lluvias, inestabilidad y un brusco descenso de la temperatura.
- Fin de semana frío: Se anticipan máximas de hasta 7°C y mínimas de 4°C con precipitaciones.
Resumen generado por Thinkindot AI