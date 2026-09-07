El Servicio Meteorológico adelantó una subida de temperatura, lluvias y otra vez mucho frío

Primera mitad de la semana: ascenso térmico y sol

Durante los primeros días se mantendrán condiciones estables y temperaturas en paulatino ascenso en toda Mendoza:

Lunes 7: la jornada arranca con una mínima de 1°C y alcanzará una máxima de 15°C , con cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de precipitaciones.

la jornada arranca con una mínima de y alcanzará una máxima de , con cielo parcialmente nublado y 0% de probabilidad de precipitaciones. Martes 8: se consolida la subida de temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima que llegará a los 20°C bajo un cielo soleado.

se consolida la subida de temperatura, con una mínima de y una máxima que llegará a los bajo un cielo soleado. Miércoles 9: será el día más cálido de la semana, registrando una temperatura mínima de 8°C y un pico máximo de 21°C .

será el día más cálido de la semana, registrando una temperatura mínima de y un pico máximo de . Jueves 10: iniciará la transición con una mínima de 9°C y una máxima de 19°C, con nubosidad en aumento hacia la tarde y noche.

Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Fin de semana: precipitaciones y un brusco descenso de la temperatura

El panorama cambiará de manera sustancial a partir del viernes por la entrada de un frente frío que traerá lluvias e inestabilidad en gran parte del territorio de Mendoza: