Pronóstico para el fin de semana en Mendoza: temperaturas bajo cero, mucho viento y frío polar

Alerta meteorológica a nivel nacional: cuáles son las zonas afectadas

El fenómeno que impactará en la región cuyana forma parte de un escenario de inestabilidad que se extiende sobre gran parte del mapa argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarilla para múltiples provincias del oeste, centro y sur del país.

El mapa oficial del SMN sitúa bajo nivel amarillo a la franja cordillerana, sectores de Cuyo, la Patagonia y la región central del territorio nacional. Esta categoría de alerta advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, debido a la combinación de vientos intensos, viento Zonda, lluvias y nevadas en zonas cordilleranas.

Ante este escenario de bajas temperaturas y ráfagas fuertes, se recomienda a la población abrigarse en capas, proteger los cultivos sensibles frente a las heladas matinales y circular con máxima precaución por rutas expuestas a vientos intensos.