La provincia de Mendoza se encamina hacia un cambio meteorológico de gran magnitud durante las próximas horas. Tras una jornada de transición relativamente templada, el ingreso de una masa de aire frío de origen polar provocará una drástica caída de los registros térmicos, ráfagas de viento considerables y un elevado riesgo de heladas severas en las zonas agrícolas y rurales del territorio provincial.
Pronóstico para el fin de semana en Mendoza: temperaturas bajo cero, mucho viento y frío polar
Un abrupto desplome térmico acompañado por ráfagas intensas de viento y precipitaciones afectará a la provincia a partir del sábado. La evolución del tiempo día por día y el mapa de alertas del SMN a nivel nacional.
Cronología del tiempo en Mendoza: del desplome del sábado al frío del domingo
El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalla una fluctuación extrema en los termómetros a lo largo del fin de semana:
- Viernes 4 de septiembre: La jornada se presentará agradable durante la tarde, con una temperatura máxima de 18 °C y una mínima de 5 °C. El viento soplará leve del sector noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h hacia la tarde y la noche, manteniendo el cielo parcialmente nublado.
- Sábado 5 de septiembre: Ocurrirá un drástico derrumbe térmico. La máxima se desplomará hasta apenas los 5 °C, mientras que la mínima se situará en 3 °C en la ciudad de Mendoza, aunque en algunos departamentos la mínima estará en números negativos. Durante la mañana se registrarán vientos del sector norte con ráfagas intensas que alcanzarán velocidades de entre 51 y 59 km/h. Hacia la tarde y la noche, la probabilidad de precipitaciones ascenderá a un rango de entre el 10 % y el 40 %, con ráfagas de 42 a 50 km/h.
- Domingo 6 de septiembre: Se prevé el momento más gélido del período, con una temperatura mínima de apenas 1 °C (con marcas bajo cero en áreas rurales y de valle) y una máxima que únicamente ascenderá a 8 °C. El viento soplará desde el sur a velocidades de entre 13 y 22 km/h.
- Lunes 7 de septiembre: Comenzará una paulatina estabilización. La mínima volverá a tocar el 1 °C con presencia de heladas matinales, mientras que la máxima iniciará su recuperación alcanzando los 14 °C.
A partir del martes 8 de septiembre, las condiciones térmicas volverán a valores más templados, marcando una máxima de 20 °C y mínimas de 5 °C, estabilizándose en 19 °C de máxima hacia el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre.
Alerta meteorológica a nivel nacional: cuáles son las zonas afectadas
El fenómeno que impactará en la región cuyana forma parte de un escenario de inestabilidad que se extiende sobre gran parte del mapa argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta amarilla para múltiples provincias del oeste, centro y sur del país.
El mapa oficial del SMN sitúa bajo nivel amarillo a la franja cordillerana, sectores de Cuyo, la Patagonia y la región central del territorio nacional. Esta categoría de alerta advierte sobre la presencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, debido a la combinación de vientos intensos, viento Zonda, lluvias y nevadas en zonas cordilleranas.
Ante este escenario de bajas temperaturas y ráfagas fuertes, se recomienda a la población abrigarse en capas, proteger los cultivos sensibles frente a las heladas matinales y circular con máxima precaución por rutas expuestas a vientos intensos.
En pocas palabras
- Desplome térmico: Se espera un marcado descenso de temperatura desde el sábado con ráfagas intensas y precipitaciones.
- Pronóstico extendido: El domingo registrará mínimas bajo cero, con heladas severas en zonas rurales.
- Alerta nacional: El SMN emitió alerta amarilla por vientos, Zonda, lluvias y nevadas en varias provincias.