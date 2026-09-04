Alerta amarilla por viento fuerte y lluvias: el temporal se completa con un frío muy intenso

Mendoza se prepara para un marcado cambio en las condiciones meteorológicas hacia el fin de semana. El ingreso de un frente frío proveniente del Sur generará un sábado invernal, caracterizado por fuertes ráfagas de viento, inestabilidad con probabilidad de lluvias aisladas y un brusco descenso de la temperatura.
El Servicio Meteorológico Nacional oficializó una alerta amarilla por viento para las primeras horas del sábado. La advertencia abarca al Gran Mendoza y a la mayor parte de la geografía provincial.
Viento y lluvia el sábado, según anuncia el SMN
Según reporta el organismo nacional en su pronóstico del tiempo extendido, la jornada estará marcada por vientos del sector Sur que pueden registrar ráfagas de fuerte intensidad, lo que provocará una marcada bajada en la sensación térmica.
Además del viento, que estará presente en la madrugada y mañana, se anticipa una jornada mayormente cubierta con lluvias aisladas en distintos puntos de Mendoza, sobre todo en la tarde y noche del sábado, como así también s registrarán nevadas en la cordillera.
El sábado habrá que tener los abrigos a mano porque se anuncia una temperatura máxima de apenas 5 grados y una máxima de 3.
Pronóstico del tiempo en Mendoza
- Viernes: antes de la llegada del frente frío, el viernes se mantendrá con nubosidad variable y leve descenso de las marcas térmicas respecto al jueves. La máxima se ubicará cercana a los 18°C, mientras que la mínima rondará los 5°C. Habrá presencia de vientos leves a moderados del sudeste y probabilidad de heladas parciales en zonas rurales.
- Domingo: el segundo día del fin de semana mantendrá las condiciones frías, aunque con una ligera disminución de la nubosidad. El termómetro continuará en valores acotados, alcanzando una máxima de apenas 8°C y una mínima de 1°C, configurando una jornada típica de abrigo pesado.
- Lunes y el inicio de la semana: a partir del lunes se espera una paulatina recuperación del tiempo. Con mayor presencia de sol y poca nubosidad, la temperatura comenzará a escalar paulatinamente hasta los 14°C de máxima, aunque las mañanas seguirán siendo heladas, con mínimas de 1°C. Para el martes y miércoles se proyecta la consolidación del ascenso térmico, retornando las tardes agradables en la provincia.
En pocas palabras
- Alerta amarilla: El Servicio Meteorológico Nacional advierte por fuertes vientos y lluvias en Mendoza.
- Pronóstico: Se esperan ráfagas intensas, inestabilidad, lluvias aisladas y un marcado descenso de temperatura.
- Fin de semana: El sábado será invernal con máximas de 5°C; el domingo continuará frío con máximas de 8°C.