Alerta amarilla por viento fuerte y lluvias: el temporal se completa con un frío muy intenso

El Servicio Meteorológico Nacional oficializó una alerta amarilla por viento para las primeras horas del sábado. La advertencia abarca al Gran Mendoza y a la mayor parte de la geografía provincial.

Viento y lluvia el sábado, según anuncia el SMN

Según reporta el organismo nacional en su pronóstico del tiempo extendido, la jornada estará marcada por vientos del sector Sur que pueden registrar ráfagas de fuerte intensidad, lo que provocará una marcada bajada en la sensación térmica.