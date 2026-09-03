Fin de semana con frío polar: ciudades bajo cero, heladas severas y aire antártico

Cronología del avance polar: del viento Zonda al desplome en la Patagonia

El sistema frontal avanzará gradualmente de sur a norte, desplazando el aire cálido y estabilizando las condiciones climáticas tras el paso de las tormentas, según explicó el sitio especializado Meteored:

Jueves inestable y viento Zonda: Mientras las precipitaciones se retiran del norte de Buenos Aires y el sur del Litoral, rige alerta por vientos del oeste de hasta 110 km/h en la cordillera de San Juan y La Rioja, junto con viento Zonda de hasta 70 km/h en la precordillera sanjuanina.

Mientras las precipitaciones se retiran del norte de Buenos Aires y el sur del Litoral, rige alerta por vientos del oeste de hasta 110 km/h en la cordillera de San Juan y La Rioja, junto con viento Zonda de hasta 70 km/h en la precordillera sanjuanina. Viernes gélido en el sur: En la Patagonia los termómetros caerán a 0 °C con ráfagas de hasta 80 km/h en Santa Cruz y Chubut, acompañadas por el regreso de nevadas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Chubut.

En la Patagonia los termómetros caerán a 0 °C con ráfagas de hasta 80 km/h en Santa Cruz y Chubut, acompañadas por el regreso de nevadas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Chubut. Inestabilidad en el norte: Mientras el sol se mantiene en Cuyo y la Región Pampeana, hacia la noche se prevén precipitaciones en el sur de Buenos Aires y tormentas en Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy.

Frío polar durante el fin de semana: temperaturas de invierno y nieve atípica

La masa de frío polar se instalará de manera definitiva entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, generando un ambiente sumamente gélido en todas las regiones del país: