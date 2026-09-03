Tras una jornada de marcado contraste térmico con valores que superaron los 30 °C en el centro, Cuyo y el norte argentino, una masa de aire de características antárticas avanza decididamente sobre el territorio nacional. El fenómeno de frío polar provocará un desplome generalizado de las temperaturas, instalando condiciones invernales extremas en pleno inicio de septiembre.
Pronóstico del tiempo
Fin de semana con frío polar: ciudades bajo cero, heladas severas y aire antártico
Una irrupción de aire antártico cubrirá todo el territorio nacional tras un breve pico cálido. Anticipan temperaturas bajo cero, heladas severas y nevadas en zonas donde no es habitual.
Cronología del avance polar: del viento Zonda al desplome en la Patagonia
El sistema frontal avanzará gradualmente de sur a norte, desplazando el aire cálido y estabilizando las condiciones climáticas tras el paso de las tormentas, según explicó el sitio especializado Meteored:
- Jueves inestable y viento Zonda: Mientras las precipitaciones se retiran del norte de Buenos Aires y el sur del Litoral, rige alerta por vientos del oeste de hasta 110 km/h en la cordillera de San Juan y La Rioja, junto con viento Zonda de hasta 70 km/h en la precordillera sanjuanina.
- Viernes gélido en el sur: En la Patagonia los termómetros caerán a 0 °C con ráfagas de hasta 80 km/h en Santa Cruz y Chubut, acompañadas por el regreso de nevadas en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro y Chubut.
- Inestabilidad en el norte: Mientras el sol se mantiene en Cuyo y la Región Pampeana, hacia la noche se prevén precipitaciones en el sur de Buenos Aires y tormentas en Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy.
Frío polar durante el fin de semana: temperaturas de invierno y nieve atípica
La masa de frío polar se instalará de manera definitiva entre el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre, generando un ambiente sumamente gélido en todas las regiones del país:
- Frío extremo en la estepa y cordillera: En la estepa patagónica los registros podrían alcanzar los -13 °C, mientras que el centro-oeste de Neuquén se encuentra bajo alerta por acumulados de nieve de hasta 30 cm.
- Nevadas atípicas en las sierras: Se anticipa la presencia de nevadas aisladas en las sierras de Córdoba y San Luis, así como chaparrones de nieve en las zonas altas del sur de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, la cordillera del NOA registrará mínimas inferiores a -10 °C, con probabilidad de nieve en sectores de Catamarca, Salta y Tucumán, incluyendo Tafí del Valle.
- Pico helado en el AMBA y la zona núcleo: Entre la noche del sábado y la mañana del domingo se vivirá el momento más gélido del evento en el centro del país. En la Ciudad de Buenos Aires la mínima rondará los 2 °C, mientras que en el Gran Buenos Aires el termómetro caerá por debajo de los 0 °C, provocando fuertes heladas.
- Invasión en el NEA: La masa helada alcanzará también al noreste argentino, con temperaturas mínimas de hasta 6 °C y heladas en el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.
El fin de semana en Mendoza
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, así estará el tiempo en Mendoza durante el fin de semana
- Viernes 4 de septiembre: Máxima de 18 °C y mínima de 7 °C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado.
- Sábado 5 de septiembre: Ingreso pleno de la masa gélida. La máxima caerá a 12 °C y la mínima tocará los 2 °C, con viento persistente de entre 23 y 31 km/h.
- Domingo 6 de septiembre: Jornada de frío invernal. El termómetro apenas alcanzará los 7 °C de máxima con una mínima de 3 °C.
En pocas palabras
- Frío polar: Una masa de aire antártico provocará un desplome de temperaturas y heladas severas en todo el territorio nacional.
- Desplome térmico: Se esperan temperaturas bajo cero y nevadas atípicas en zonas no habituales, especialmente durante el fin de semana.
- Alerta climática: El fenómeno se extenderá por todo el país, afectando desde la Patagonia hasta el noreste argentino.
Resumen generado por Thinkindot AI