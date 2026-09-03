Cambio del tiempo en Mendoza: viento del sur, frío polar y el día más gélido del fin de semana

La provincia de Mendoza se prepara para atravesar un importante giro meteorológico durante los próximos días. Tras una jornada de transición este viernes 4 de septiembre, donde la temperatura máxima alcanzará los 18 °C con una mínima de 7 °C y ambiente parcialmente nublado, el panorama cambiará de forma contundente hacia el fin de semana por el ingreso de un frente de frío polar.
El impacto del viento sur y la irrupción del aire frío
El cambio de masa de aire comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir del sábado 5 de septiembre. Durante ese día, la circulación de viento del sector sur se intensificará, alcanzando velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h. Esta rotación del viento provocará un rápido descenso de las marcas térmicas, registrando una mínima de 2 °C en las primeras horas y una máxima que no superará los 12 °C, junto a una ligera probabilidad de precipitaciones aisladas de entre el 0 y el 10 %.
El punto más severo de este fenómeno ocurrirá el domingo 6 de septiembre, jornada que se perfila como la más helada de la semana. Con cielo entre algo y parcialmente nublado, los termómetros registrarán una mínima de 3 °C y una máxima de apenas 7 °C, configurando un escenario de pleno invierno en todo el territorio provincial.
Pronóstico extendido detallado para Mendoza
La evolución del tiempo en la provincia se mantendrá bajo marcas frías durante el inicio de la semana siguiente:
- Viernes 4 de septiembre: Tiempo templado a fresco con presencia de sol y nubes. Mínima: 7 °C y Máxima: 18 °C. Viento leve de entre 7 y 22 km/h.
- Sábado 5 de septiembre: Ingreso de aire frío con viento del sur de hasta 31 km/h. Mínima: 2 °C y Máxima: 12 °C. Probabilidad de precipitaciones escasas (0-10 %).
- Domingo 6 de septiembre: Pico del frente polar con marcado descenso de la máxima. Mínima: 3 °C y Máxima: 7 °C. Viento del sector sur y sudeste de 13 a 22 km/h.
- Lunes 7 de septiembre: Lenta recuperación de la temperatura máxima por la tarde. Mínima: 4 °C y Máxima: 14 °C. Viento leve del sur de 7 a 12 km/h.
Recomendaciones para la población ante las bajas temperaturas
Ante la presencia de marcas térmicas invernales y vientos del sur, se sugiere adoptar las siguientes precauciones:
- Protección personal: Salir abrigado en capas, especialmente durante la mañana del sábado y a lo largo de todo el domingo.
- Cuidado de la vegetación: Resguardar plantas domésticas y brotes agrícolas vulnerables ante el riesgo de heladas matinales en zonas rurales.
- Precaución al conducir: Prestar atención a las ráfagas de viento del sur en rutas provinciales durante el sábado.
En pocas palabras
- Frente polar: Se anticipa un importante cambio meteorológico en Mendoza con el ingreso de aire frío y vientos del sur a partir del sábado.
- Fin de semana gélido: El domingo se presentará como la jornada más fría, con una máxima de apenas 7 °C y una mínima de 3 °C.
- Recomendaciones: Se aconseja a la población abrigarse, proteger la vegetación y tomar precauciones al conducir por posibles ráfagas de viento.