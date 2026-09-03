Cambio del tiempo en Mendoza: viento del sur, frío polar y el día más gélido del fin de semana

El impacto del viento sur y la irrupción del aire frío

El cambio de masa de aire comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir del sábado 5 de septiembre. Durante ese día, la circulación de viento del sector sur se intensificará, alcanzando velocidades sostenidas de entre 23 y 31 km/h. Esta rotación del viento provocará un rápido descenso de las marcas térmicas, registrando una mínima de 2 °C en las primeras horas y una máxima que no superará los 12 °C, junto a una ligera probabilidad de precipitaciones aisladas de entre el 0 y el 10 %.

El punto más severo de este fenómeno ocurrirá el domingo 6 de septiembre, jornada que se perfila como la más helada de la semana. Con cielo entre algo y parcialmente nublado, los termómetros registrarán una mínima de 3 °C y una máxima de apenas 7 °C, configurando un escenario de pleno invierno en todo el territorio provincial.