Adiós al calor: vuelve el frío a Mendoza y rige una alerta por viento

Tras la inesperada suba de temperatura de ayer, las condiciones del tiempo cambian rotundamente y el frío retorna de a poco a la provincia. Para este jueves 3 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional descartó la ocurrencia de viento Zonda en Mendoza, pero mantiene una alerta vigente por fuertes ráfagas en el sector sur.
Descenso de la temperatura
El pronóstico oficial detalla un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 9°C y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 18°C durante la tarde. En la madrugada y la mañana, el cielo pasará de parcialmente nublado a nublado, con marcas de 9°C y 10°C respectivamente.
Para la segunda mitad del día, la nubosidad irá en disminución hasta quedar algo nublado por la noche, momento en el que el termómetro marcará 15°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula a lo largo de toda la jornada, con apenas un margen del 0% al 10% durante la mañana.
Alerta por vientos intensos
El mapa de advertencias del organismo nacional muestra que la alerta por Zonda cesó, pero se emitió en su lugar una alerta amarilla por vientos que afectará principalmente a los departamentos del sur y este provincial. Este fenómeno facilitará el recambio de la masa de aire, consolidando las bajas temperaturas de cara al fin de semana.
En las zonas pobladas del llano, se esperan ráfagas de considerable intensidad. Durante la madrugada y la mañana, los vientos soplarán desde el sureste y el sur con ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde, el viento sur se mantendrá sostenido con velocidades de entre 23 y 31 km/h, para finalmente calmarse hacia la noche rotando hacia el este a no más de 12 km/h.
En pocas palabras
- Adiós al calor: la provincia de Mendoza experimentará un marcado descenso de temperatura tras un día de verano, volviendo el frío el fin de semana.
- Alerta por vientos: rige una alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento sur en el sector sur y este de Mendoza, facilitando el recambio de masa de aire.
- Pronóstico detallado: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado a nublado y baja probabilidad de precipitaciones.