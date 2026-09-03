Adiós al calor: vuelve el frío a Mendoza y rige una alerta por viento

Descenso de la temperatura

El pronóstico oficial detalla un marcado descenso de la temperatura, con una mínima de 9°C y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 18°C durante la tarde. En la madrugada y la mañana, el cielo pasará de parcialmente nublado a nublado, con marcas de 9°C y 10°C respectivamente.

Para la segunda mitad del día, la nubosidad irá en disminución hasta quedar algo nublado por la noche, momento en el que el termómetro marcará 15°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula a lo largo de toda la jornada, con apenas un margen del 0% al 10% durante la mañana.