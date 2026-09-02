¿Por qué nunca hay que dejar la llave puesta en la puerta?

En la parte interna hay un cilindro que gira cuando se introduce la llave correcta, con las muescas o dientes personalizados y únicos para esa puerta. Al girar la llave, las uniones de los pines de metal se alinean con el borde del cilindro, permitiendo que gire y mueva el pestillo hacia adentro.

Conviene dejar las llaves fuera de la cerradura.

Cuando nos vamos a dormir, por ejemplo, o estamos distraidos dentro de la casa con la puerta cerrada y la llave en ella, corremos algunos riesgos.

En las cerraduras comunes de embrague simple, si dejamos una llave en el interior con media vuelta o vuelta doble, podemos genera run bloqueo externo que impide que otra llave gire dese el exterior.

Este detalle es importante para casas en las que hay más de un integrante con llave, aunque también es un problema si vienen servicios de emergencia por alguna causa o urgencia y necesitan ingresar a la casa.

En algunos casos, dejar la llave puesta puede ser un facilitador para el ingreso de ladrones a la vivienda, que pueden usar mecanismos para girar la llave interior desde el exterior por medio del agujero de la cerradura.

Otro motivo o razón para no dejar la llave puesta en el interior tiene que ver con el desgaste del mecanismo. Mantener el bombín con la llave insertada de forma permanente ejerce presión y desgasta poco a poco las piezas internas.

Consejos para cuidar la cerradura de una puerta

Para mantener la puerta y la cerradura en buenas condiciones, hay que lubricar el sistema con un spray específico o con grafito cada cierto tiempo. No uses aceite común porque atrae polvo y traba el mecanismo.

Lubrica y cuida las cerraduras de la casa.

No uses nunca las llaves como tirador para traer o empujar la puerta y realiza la alineación de la puerta para chequear que no esté descolgada y encaje bien con el pestillo y las bisagras.