Mezclar leche condensada con avena: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con distintos elementos caseros, puedes hacer exfoliantes para la piel.

Por su parte, la avena contiene compuestos antioxidantes que reducen la irritación y la tirantez. Además, al usarse molida, sus pequeñas partículas permiten retirar la suciedad acumulada sin causar microlesiones.

Al juntar la cremosidad de la leche condensada con la textura de la avena, se obtiene un excelente exfoliante natural que limpia en profundidad mientras hidrata de manera intensiva.

Para qué sirve este exfoliante casero y cómo aplicarlo

Esta preparación está especialmente indicada para suavizar y reparar las zonas del cuerpo que más sufren la resequedad, como codos, rodillas, talones agrietados o manos castigadas por el frío y los productos de limpieza.

Para poner en práctica este remedio en casa, solo hay que seguir unos sencillos pasos:

En un recipiente pequeño, mezclar una cucharada de leche condensada con dos cucharadas de avena molida hasta lograr una pasta homogénea.

Colocar la mezcla sobre la zona deseada y realizar suaves masajes circulares durante dos minutos para que el exfoliante remueva las células muertas.

Dejar actuar la pasta entre 5 y 10 minutos para aprovechar todos sus beneficios. Finalmente, retirar con abundante agua tibia para evitar dejar residuos pegajosos.

Especialistas en estética recomiendan aplicar este truco una vez por semana y evitar su uso en el rostro si se tiene piel grasa o tendencia al acné, reservándolo preferentemente para las áreas más gruesas y resecas.