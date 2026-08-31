Qué significa la abertura que tienen los inodoros en los baños públicos y por qué no se usa en las casas

En un baño de uso concurridos, el objetivo primario es reducir la superficie de contacto entre la piel del usuario y el asiento. La hendidura limpia la zona perineal de rozamientos innecesarios, lo que permite realizar el aseo personal posterior sin tocar la tabla.

La abertura es una gran aliada del personal de limpieza.

Además, desde el punto de vista del mantenimiento cotidiano, esta abertura facilita el acceso a zonas complejas de la taza durante las tareas de desinfección, acelerando la rutina del personal encargado de limpieza y evitando la acumulación de suciedad en los bordes.

Por qué no se utiliza en las casas

La diferencia entre el inodoro de un baño público y el de una casa radica en la prioridad del usuario. En una casa particular, donde la circulación de personas es reducida y controlada, prevalecen criterios como el confort, la estética decorativa y la preferencia.

Por esta razón, en las viviendas se continúa optando por asientos cerrados tradicionales, mientras que el sector comercial prioriza la durabilidad del material y las adherencias a las normas de salud.