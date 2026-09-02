Cuántas horas de luz necesita un árbol frutal en septiembre, según expertos en jardinería

Si tenés un árbol frutal, deberás conocer cuánta cantidad de luz necesita el ejemplar en septiembre.

En septiembre, además, conviene prestar atención al cambio progresivo en la intensidad del sol. Después de varios meses con una radiación más débil, la exposición aumenta y el árbol frutal comienza a recuperar su actividad vegetativa. Una buena iluminación favorece la aparición de nuevos brotes, fortalece las hojas y acompaña el proceso de floración.

También es importante considerar que no todas las especies tienen exactamente las mismas necesidades. Cítricos, durazneros, ciruelos, manzanos y otros frutales suelen desarrollarse mejor con abundante luz solar, aunque las condiciones particulares del clima, el suelo y la variedad pueden modificar sus requerimientos.

El naranjo es una de las plantas frutales que necesita más iluminación durante este mes.

Por este motivo, durante septiembre resulta conveniente observar el comportamiento del árbol frutal y comprobar si existen zonas permanentemente sombreadas. Si la planta recibe pocas horas de luz, su crecimiento puede ser más lento y la floración y producción de frutos pueden verse afectadas. En consecuencia, esta tarea de jardinería resultará vital para el correcto desarrollo del ejemplar.