El truco del dedo y la regla de los 15 días: cómo regar el limonero para que estalle de frutos en primavera

La primavera está a pocos días de comenzar y, con la llegada del clima cálido, los fanáticos del jardín y de la huerta en casa buscan poner a punto sus ejemplares. En este contexto, uno de los árboles frutales más elegidos en los hogares mendocinos es, sin lugar a dudas, el limonero.
Para ponerlo a punto, el secreto no está únicamente en la cantidad de fertilizante que se aplica, sino fundamentalmente en la manera y la frecuencia con la que se administra el riego, que puede llevarse a otro nivel a través de un truco que no todos conocen.
El truco del dedo: cómo saber si el limonero necesita agua
A medida que suben las temperaturas, es muy común caer en el error de regar el árbol en exceso por temor a que se seque. Para evitar el ahogamiento de las raíces y la consiguiente aparición de hongos, existe un método casero tan simple como efectivo: el truco del dedo.
Antes de abrir la manguera o volcar el balde de agua, debés introducir tu dedo en la tierra hasta unos tres o cuatro centímetros de profundidad. Si la tierra sale húmeda y pegada a la piel, el limonero no requiere líquido por el momento.
Si, por el contrario, el sustrato se percibe seco al tacto y se desmorona con facilidad, es el indicador irrefutable de que es momento de volver a regar.
En maceta, este monitoreo puede exigir riego cada dos días durante jornadas muy calurosas, mientras que en la tierra del jardín, el intervalo suele ser mayor.
La regla de los 15 días: el estímulo definitivo para la floración
Existe además una técnica utilizada por expertos viveristas para inducir una brotación explosiva antes de la llegada firme de la primavera. Se la conoce como la regla de los 15 días o método del estrés hídrico controlado.
Consiste en someter al ejemplar a un breve período de sequía moderada durante aproximadamente dos semanas, suspendiendo de forma paulatina el aporte de agua justo antes de la floración principal.
Al percibir esta falta temporal de humedad, el limonero interpreta que debe asegurar su supervivencia y reproductividad. Al reanudar el riego de manera abundante y acompañarlo con un fertilizante rico en fósforo y calcio, el árbol responde liberando una gran cantidad de flores blancas que luego se transformarán en frutos grandes y jugosos.
En pocas palabras
- Riego del limonero: el truco del dedo es clave para saber cuándo necesita agua, evitando el exceso y hongos.
- Primavera: la técnica del estrés hídrico controlado por 15 días estimula la floración para una mayor cosecha.
- Frutos: al reanudar el riego y fertilizar, el limonero responde con abundantes flores que se convierten en limones jugosos.