El truco del dedo y la regla de los 15 días: cómo regar el limonero para que estalle de frutos en primavera

Antes de abrir la manguera o volcar el balde de agua, debés introducir tu dedo en la tierra hasta unos tres o cuatro centímetros de profundidad. Si la tierra sale húmeda y pegada a la piel, el limonero no requiere líquido por el momento.

Si, por el contrario, el sustrato se percibe seco al tacto y se desmorona con facilidad, es el indicador irrefutable de que es momento de volver a regar.

Con tu dedo, puedes darte cuenta si tu limonero necesita o no ser regado.

En maceta, este monitoreo puede exigir riego cada dos días durante jornadas muy calurosas, mientras que en la tierra del jardín, el intervalo suele ser mayor.

La regla de los 15 días: el estímulo definitivo para la floración

Existe además una técnica utilizada por expertos viveristas para inducir una brotación explosiva antes de la llegada firme de la primavera. Se la conoce como la regla de los 15 días o método del estrés hídrico controlado.

Consiste en someter al ejemplar a un breve período de sequía moderada durante aproximadamente dos semanas, suspendiendo de forma paulatina el aporte de agua justo antes de la floración principal.

Al percibir esta falta temporal de humedad, el limonero interpreta que debe asegurar su supervivencia y reproductividad. Al reanudar el riego de manera abundante y acompañarlo con un fertilizante rico en fósforo y calcio, el árbol responde liberando una gran cantidad de flores blancas que luego se transformarán en frutos grandes y jugosos.