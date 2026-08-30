Enterrar algas en la tierra del limonero: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

El limonero es una especie que demanda una nutrición constante y un suelo ligeramente ácido para absorber los nutrientes de forma eficiente y, si bien muchos no lo saben, lo cierto es que las algas marinas funcionan como un bioestimulante natural repleto de minerales y trazas orgánicas que enriquecen la tierra.

El limonero puede mantenerse con distintos elementos que tienes en casa.

Cuáles son los beneficios de enterrar algas en el limonero

Incorporar este elemento orgánico debajo de la copa del árbol aporta una serie de ventajas clave para su desarrollo: