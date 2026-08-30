Enterrar algas en la tierra del limonero: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Tener un limonero en el jardín o en la huerta de casa es una de las opciones más elegidas por los amantes de la jardinería en Mendoza. Sin embargo, lograr que el árbol dé frutos grandes, jugosos y con hojas verdes radiantes requiere de cuidados específicos.
El limonero es una especie que demanda una nutrición constante y un suelo ligeramente ácido para absorber los nutrientes de forma eficiente y, si bien muchos no lo saben, lo cierto es que las algas marinas funcionan como un bioestimulante natural repleto de minerales y trazas orgánicas que enriquecen la tierra.
Cuáles son los beneficios de enterrar algas en el limonero
Incorporar este elemento orgánico debajo de la copa del árbol aporta una serie de ventajas clave para su desarrollo:
- Inyección de micronutrientes: aportan potasio, magnesio, calcio, hierro y nitrógeno, indispensables para la etapa de floración y el cuajado del fruto.
- Retención de humedad en el suelo: ayudan a mejorar la estructura del terreno, manteniendo la tierra húmeda por más tiempo, un punto fundamental durante los meses calurosos.
- Estimulación del crecimiento: contienen hormonas vegetales naturales (como auxinas y citoquininas) que potencian el desarrollo de raíces fuertes y aceleran el crecimiento general.
- Protección ante plagas y estrés: fortalecen el sistema inmunológico del árbol, volviéndolo más resistente a las heladas, la sequía y el ataque de insectos o bacterias.
Cómo aplicar las algas en la tierra paso a paso
Para aprovechar al máximo sus propiedades y evitar malos olores o la atracción de insectos no deseados, es importante seguir ciertas recomendaciones:
Si se utilizan algas frescas recolectadas de la playa, es fundamental lavar bien el exceso de sal con agua dulce antes de aplicarlas. Luego, sigue las indicaciones que se muestran a continuación:
- Cortar las algas en trozos pequeños ayuda a acelerar su descomposición en el suelo.
- Hacer un pequeño surco de 5 a 10 centímetros de profundidad alrededor de la proyección de las ramas (evitando tocar el tronco principal) y depositar las algas.
- Cubrir nuevamente con tierra o mantillo y realizar un riego profundo para que los nutrientes comiencen a filtrarse hacia las raíces.
En pocas palabras
- Algas marinas: son un bioestimulante natural para potenciar el crecimiento de los limoneros.
- Beneficios clave: aportan micronutrientes, retienen humedad y estimulan el crecimiento de raíces.
- Aplicación: enterrar algas lavadas y cortadas en surcos alrededor del árbol, cubriendo con tierra.