Las "favelas" de Suiza: barrios humildes donde los salarios superan los 4.000 francos y servicios de calidad

Un salario cercano a los 4.000 francos, servicios públicos eficientes, infraestructura de calidad y la posibilidad de aprovechar los precios de los países vecinos construyen una realidad muy diferente a la que suele imaginarse cuando se habla de una “favela”. La etiqueta surgió principalmente entre inmigrantes latinoamericanos, que utilizan la expresión para comparar los barrios de menores ingresos de Suiza con las zonas populares de sus países de origen.

¿Cómo son los barrios más modestos de Basilea?

En la práctica, la diferencia con los sectores más exclusivos no está tanto en el acceso a los servicios básicos, sino en cuestiones como el diseño de los edificios, las fachadas y el valor de las propiedades.

En Basilea, una de las principales ciudades de Suiza, barrios como Klybeck y Kleinbasel reúnen a trabajadores y familias de distintas nacionalidades. Aunque son considerados sectores más modestos dentro de la ciudad, disponen de saneamiento, transporte público integrado y servicios que funcionan con altos niveles de regularidad.

La vivienda social también cuenta con estándares exigentes. Los edificios deben cumplir requisitos de mantenimiento y aislamiento térmico, mientras que distintas políticas públicas ayudan a sostener estas condiciones. La infraestructura básica se concibe como un servicio que debe estar disponible para toda la población y no como un beneficio reservado para quienes viven en los barrios más caros.

Esa lógica también se refleja en el transporte. Los tranvías y buses conectan estos sectores con el centro de Basilea de manera rápida y eficiente, sin que el lugar de residencia implique quedar desconectado de las principales áreas comerciales y financieras de la ciudad.

Basilea tiene además una particularidad que influye directamente en la economía de sus habitantes. Se encuentra en una triple frontera con Alemania y Francia. Para muchas familias, cruzar hacia los países vecinos para hacer compras es parte de la vida cotidiana.

La diferencia de precios permite adquirir determinados productos, alimentos y artículos básicos en euros a un costo menor que dentro de Suiza. Para hogares que deben afrontar uno de los costos de vida más elevados de Europa, esta posibilidad puede representar un ahorro importante.