A qué hora se estima que baje el viento Zonda en el Gran Mendoza tras la nueva alerta amarilla

Vale aclarar que el Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta amarilla por viento Zonda en el Gran Mendoza, este miércoles a las 6.44.

Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se espera

Sectores de altura y precordillera: el viento comenzó a soplar desde la mañana en sectores de montaña.

Bajada al llano (Gran Mendoza): Las ráfagas en la zona urbana y el llano comenzarán a sentirse con mayor intensidad a partir del mediodía y durante las primeras horas de la tarde (entre las 13:00 y las 15:00).

Pico de intensidad: Se prevé que el impacto en superficie se mantenga activo durante toda la tarde, con velocidad promedio de 30 a 50 km/h.

Rotación y finalización: Hacia el final de la tarde o primeras horas de la noche (alrededor de las 20:00), el viento comenzará a atenuarse con el paulatino ingreso de aire del sector Sur.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale señaló este miércoles en Radio Nihuil que si el viento Zonda que estará en altura, llega a bajar al llano en el Gran Mendoza, lo haría recién en horas de la tarde.