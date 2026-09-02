El Servicio Meteorológico Nacional emitió y actualizó la alerta amarilla por viento Zonda para este miércoles en varios sectores del Gran Mendoza. Si bien el informe ubica la contingencia de manera general en el transcurso del día, el pronóstico del tiempo en general permite precisar la ventana horaria en la que el fenómeno afectará al Gran Mendoza y sus alrededores.
A qué hora se estima que baje el viento Zonda en el Gran Mendoza tras la nueva alerta amarilla
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó este miércoles la alerta amarilla por viento Zonda en el Gran Mendoza. Cuándo dice que bajaría
Vale aclarar que el Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta amarilla por viento Zonda en el Gran Mendoza, este miércoles a las 6.44.
Viento Zonda en Mendoza: a qué hora se espera
- Sectores de altura y precordillera: el viento comenzó a soplar desde la mañana en sectores de montaña.
- Bajada al llano (Gran Mendoza): Las ráfagas en la zona urbana y el llano comenzarán a sentirse con mayor intensidad a partir del mediodía y durante las primeras horas de la tarde (entre las 13:00 y las 15:00).
- Pico de intensidad: Se prevé que el impacto en superficie se mantenga activo durante toda la tarde, con velocidad promedio de 30 a 50 km/h.
- Rotación y finalización: Hacia el final de la tarde o primeras horas de la noche (alrededor de las 20:00), el viento comenzará a atenuarse con el paulatino ingreso de aire del sector Sur.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale señaló este miércoles en Radio Nihuil que si el viento Zonda que estará en altura, llega a bajar al llano en el Gran Mendoza, lo haría recién en horas de la tarde.
Las zonas afectadas en el Gran Mendoza y alrededores por viento Zonda
La advertencia de alerta amarilla por viento Zonda
- Precordillera y Piedemonte: Las Heras (zona de precordillera y franja oeste).
- Luján de Cuyo (precordillera, Potrerillos y valles del departamento).
- Zona del llano y centro: sectores de Godoy Cruz, Ciudad, Guaymallén y Maipú sentirán el aumento drástico de la temperatura, marcado descenso de la humedad relativa y presencia de polvo en suspensión impulsado por las ráfagas que descenderán de la franja oeste.
- Valle de Uco y Sur provincial: Tunuyán, Tupungato y San Carlos, además de la zona baja de Malargüe, donde el impacto del viento Zonda se sentirá desde la tarde.
Impacto térmico y posterior frente frío tras el viento Zonda
El paso del viento Zonda provocará un marcado ascenso térmico durante este miércoles, con una máxima estimada que podría alcanzar los 27 °C. Sin embargo, las autoridades advierten sobre un brusco cambio de condiciones hacia el jueves 3 de septiembre, cuando ingrese un frente frío del sector Sur que hará descender de manera pronunciada la temperatura.
En pocas palabras
- Alerta Zonda: El Servicio Meteorológico Nacional actualizó la alerta amarilla por viento Zonda para el Gran Mendoza.
- Horario de impacto: Se esperan ráfagas intensas desde el mediodía hasta las 15:00, con pico de intensidad por la tarde.
- Cambio de temperatura: Tras el ascenso térmico, se prevé un brusco descenso el jueves con ingreso de frente frío.