Un túnel submarino podría unir a dos continentes y transformar la región: una infraestructura valorada en 8.500 millones de euros

El terreno del Estrecho de Gibraltar hace que la obra sea especialmente compleja. La zona presenta una geología difícil, actividad sísmica, fuertes corrientes marinas y grandes profundidades. Por eso, antes de comenzar cualquier excavación, los equipos técnicos deben determinar qué tipo de maquinaria y métodos de perforación podrían utilizarse. El túnel todavía no está en construcción. Los trabajos actuales se concentran en estudios geológicos, geotécnicos, sísmicos y ambientales, además de análisis sobre los costos y la viabilidad económica de la infraestructura.

Una conexión estratégica entre dos continentes

La idea no es nueva. España y Marruecos llevan años analizando distintas alternativas para establecer una conexión fija a través del Estrecho, pero las dificultades técnicas y financieras retrasaron el proyecto.

Ahora, la iniciativa volvió a tomar impulso con nuevas inversiones destinadas a profundizar los estudios. La infraestructura también adquirió mayor importancia estratégica por el crecimiento del comercio y del transporte entre Europa y África.

A diferencia de un puente o un enlace destinado a automóviles, el proyecto de construcción está pensado principalmente para el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. Esto podría facilitar el movimiento de productos entre Marruecos y Europa y crear una conexión terrestre continua entre las redes ferroviarias de ambos continentes.

El túnel tendría una longitud total cercana a los 42 kilómetros, aunque sería más corto que el Eurotúnel que conecta Francia y Reino Unido, de 50,5 kilómetros. Su dificultad estaría en otro punto, gran parte de su recorrido se encontraría bajo el Estrecho y a una profundidad considerable.

Si los estudios concluyen que la obra es técnica y económicamente viable, los próximos años serán decisivos. La construcción todavía depende de financiación, acuerdos entre ambos países y de resolver los desafíos de ingeniería.