Europa y África están separadas por apenas unos kilómetros de agua, pero atravesar el Estrecho de Gibraltar por debajo del mar representa uno de los mayores desafíos de ingeniería del mundo. España y Marruecos llevan décadas estudiando un túnel submarino que podría unir ambos continentes y transformar el transporte entre las dos orillas.
Un túnel submarino podría unir a dos continentes y transformar la región: una infraestructura valorada en 8.500 millones de euros
Con estudios geológicos en curso, un túnel submarino de 42 km podría unir España y Marruecos, transformando el transporte y el comercio entre continentes para 2030.
El proyecto contempla construir un túnel de aproximadamente 42 kilómetros entre Punta Paloma, en la provincia española de Cádiz, y Punta Malabata, cerca de Tánger, en Marruecos. De concretarse, esta infraestructura permitiría conectar las redes ferroviarias de ambos países sin recurrir al transporte marítimo.
Un túnel a casi 500 metros de profundidad
La iniciativa es estudiada por la Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar (SECEGSA) junto con organismos marroquíes. El proyecto contempla dos túneles ferroviarios principales y una galería central destinada a servicios, mantenimiento y emergencias. El principal desafío está debajo del agua. La propuesta prevé que unos 27,7 kilómetros de la infraestructura sean submarinos, mientras que el punto más profundo se encontraría a unos 475 metros por debajo del nivel del mar.
El terreno del Estrecho de Gibraltar hace que la obra sea especialmente compleja. La zona presenta una geología difícil, actividad sísmica, fuertes corrientes marinas y grandes profundidades. Por eso, antes de comenzar cualquier excavación, los equipos técnicos deben determinar qué tipo de maquinaria y métodos de perforación podrían utilizarse. El túnel todavía no está en construcción. Los trabajos actuales se concentran en estudios geológicos, geotécnicos, sísmicos y ambientales, además de análisis sobre los costos y la viabilidad económica de la infraestructura.
Una conexión estratégica entre dos continentes
La idea no es nueva. España y Marruecos llevan años analizando distintas alternativas para establecer una conexión fija a través del Estrecho, pero las dificultades técnicas y financieras retrasaron el proyecto.
Ahora, la iniciativa volvió a tomar impulso con nuevas inversiones destinadas a profundizar los estudios. La infraestructura también adquirió mayor importancia estratégica por el crecimiento del comercio y del transporte entre Europa y África.
A diferencia de un puente o un enlace destinado a automóviles, el proyecto de construcción está pensado principalmente para el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. Esto podría facilitar el movimiento de productos entre Marruecos y Europa y crear una conexión terrestre continua entre las redes ferroviarias de ambos continentes.
El túnel tendría una longitud total cercana a los 42 kilómetros, aunque sería más corto que el Eurotúnel que conecta Francia y Reino Unido, de 50,5 kilómetros. Su dificultad estaría en otro punto, gran parte de su recorrido se encontraría bajo el Estrecho y a una profundidad considerable.
Si los estudios concluyen que la obra es técnica y económicamente viable, los próximos años serán decisivos. La construcción todavía depende de financiación, acuerdos entre ambos países y de resolver los desafíos de ingeniería.
En pocas palabras
- Túnel submarino: Se planea una conexión ferroviaria de 42 km entre España y Marruecos para unir Europa y África.
- Desafíos de ingeniería: La obra enfrenta dificultades geológicas, sísmicas, corrientes marinas y profundidades de hasta 475 metros.
- Impulso estratégico: El proyecto, con estudios en curso, busca potenciar el comercio y el transporte entre ambos continentes.