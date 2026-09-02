El fuego arrasó 39.570 hectáreas y ahora utilizan sus árboles quemados para proteger los ríos

Para frenarlo se construyen fajinas y albarradas, barreras que aprovechan troncos, ramas, piedras y otros restos para disminuir la velocidad del agua y retener el suelo. Los árboles quemados, que a simple vista parecen parte del desastre, pasan así a convertirse en una herramienta de emergencia para evitar que el incendio termine contaminando el agua. También se utiliza el mulching, una técnica que consiste en cubrir el terreno quemado con paja u otros materiales para proteger la superficie frente a la lluvia.

Un vital luego de los incendios

Los especialistas advierten que las primeras semanas y meses después de un incendio son decisivos para reducir la erosión. El riesgo no es solamente que los ríos reciban una enorme cantidad de barro. Las cenizas pueden modificar la composición del agua y transportar minerales y metales pesados. Además, el material arrastrado puede afectar ecosistemas, obstruir cauces e incluso alcanzar acuíferos.

La dimensión del problema explica la urgencia. Una tormenta intensa puede provocar la pérdida de toneladas de suelo por hectárea, material que en muchos casos tardó cientos de años en formarse.