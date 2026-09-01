Plantaron 270.000 árboles y ahora buscan recuperar 820 hectáreas de selva en Misiones

La plantación de árboles no es el único componente del proyecto. Uno de los principales objetivos es reconstruir corredores biológicos que permitan a la fauna desplazarse entre distintos fragmentos de bosque. Esto resulta especialmente importante para especies amenazadas como el yaguareté, que necesita grandes extensiones de territorio para sobrevivir.

¿Cómo la agricultura puede convivir conservación?

La restauración también apunta a proteger el agua, un recurso fundamental para las comunidades rurales. Por eso, el proyecto incorporó sistemas de captación, canalización y bombeo para aprovechar vertientes naturales y mejorar el acceso al recurso en las chacras.

Otro de los ejes es combinar conservación y producción. Junto con el INTA y la Municipalidad de San Pedro, Vida Silvestre trabaja en sistemas agroforestales que incorporan árboles nativos dentro de áreas productivas. Entre las alternativas se encuentra la combinación de especies forestales con cultivos como la yerba mate, una de las principales actividades de la región.

La organización también desarrolla capacitaciones para productores sobre restauración, yerba mate, ganadería, horticultura y apicultura. La idea es que la recuperación del bosque pueda integrarse a las actividades económicas de las familias y no convertirse en un proceso separado de la realidad productiva local.