Crueldad sin límites: colgó a un perro de un árbol y lo mató a hachazos

Un hombre de 52 años quedó bajo arresto en la localidad de San Javier, en la provincia de Santiago del Estero, por un grave caso de maltrato animal. La acusación formal indica que el sujeto colgó a un perro usando una soga. Luego de inmovilizar a la mascota, le asestó varios golpes mortales utilizando un hacha.
El salvaje ataque
El episodio ocurrió el lunes pasadas las dos de la tarde. Una mujer de 47 años salió de su vivienda para encontrarse con una escena aterradora en la propiedad lindante. Según detalló ante las autoridades, observó al acusado junto al animal suspendido de un árbol ubicado en el ingreso del terreno.
La testigo relató que comenzó a gritar con desesperación buscando detener la agresión. Lejos de desistir, el atacante ignoró los pedidos para continuar lastimando a la mascota hasta dejarla sin vida.
La denuncia por el perro
La vecina acudió rápidamente a la Comisaría Comunitaria N° 16 para radicar la presentación formal por el hecho. La fiscal Virginia Abrate tomó el control de la causa judicial bajo los lineamientos de la Ley Nacional N° 14.346. Dicha legislación establece sanciones penales por actos de crueldad contra los animales.
Cerca de las cinco de la tarde, los efectivos de seguridad concretaron un procedimiento en el domicilio del agresor. Allí detuvieron a Claudio Coronel para ponerlo a disposición de la Justicia. Durante el operativo secuestraron una soga, prendas de vestir, sumado a un hacha con cabo de madera.
En pocas palabras
- Hombre detenido: un sujeto de 52 años fue arrestado en Santiago del Estero por maltrato animal.
- Ataque brutal: colgó a un perro de un árbol y lo mató a hachazos, según denuncia.
- Intervención policial: secuestraron soga, prendas y un hacha del domicilio del agresor.