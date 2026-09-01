Crueldad sin límites: colgó a un perro de un árbol y lo mató a hachazos

El salvaje ataque

El episodio ocurrió el lunes pasadas las dos de la tarde. Una mujer de 47 años salió de su vivienda para encontrarse con una escena aterradora en la propiedad lindante. Según detalló ante las autoridades, observó al acusado junto al animal suspendido de un árbol ubicado en el ingreso del terreno.

La testigo relató que comenzó a gritar con desesperación buscando detener la agresión. Lejos de desistir, el atacante ignoró los pedidos para continuar lastimando a la mascota hasta dejarla sin vida.